«Тогда уж заберите весь стадион!» Газзаев отреагировал на массовые задержания фанатов ЦСКА

"Мы живём в современном мире, и сегодня есть все возможности, чтобы не 400 человек забирать. Тогда уж заберите весь стадион, раз уж на то пошло! Как можно забрать 400 человек и сейчас выяснять, кто, что и так далее, когда есть на стадионе волонтёры, охрана и телевидение, которое просматривает практически все сектора? Там легко можно найти человека, который бросает файеры и мешает смотреть другим болельщикам.