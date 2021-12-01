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13:55 (мск), источник: Матч ТВ

Футболист «Спартака» Соболев опроверг слухи о том, что он якобы «сливал» Виторию

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о главном тренере Руе Витории, отметив, что вся команда верит в его идеи.

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Источник: РИА "Новости"
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— На следующий день после поражения от «Краснодара» Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача — работать. Не вижу в нем никаких изменений: он остался таким же, каким и был в начале. У него свое видение, и он его воплощает. Одно дело — получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Все так же.

У каждого тренера есть свои особенности. Мы стараемся выполнять все установки Витории, верим в его идеи. Тренировки у него интересные. Кстати, до меня доходили слухи: якобы Соболев «сливает» тренера. Я вас умоляю — как это можно сделать? Бежишь один в один и специально бьешь мимо? Опять же, это пишут люди, которые хотят «похайпиться» на неудачах «Спартака». Это полный бред, — сказал Соболев.

«Спартак» в последних семи матчах чемпионата России одержал одну победу. «Красно-белые» занимают 10-е место в турнирной таблице Тинькофф-РПЛ, набрав 20 очков в 16 играх.

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