Футболист «Спартака» Соболев опроверг слухи о том, что он якобы «сливал» Виторию

— На следующий день после поражения от «Краснодара» Витория собрал нас и сказал, что теперь наша задача — работать. Не вижу в нем никаких изменений: он остался таким же, каким и был в начале. У него свое видение, и он его воплощает. Одно дело — получается у нас или нет, но, опять же, изменений ни в тренировочном процессе, ни в быту, нет. Все так же.