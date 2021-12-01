Семак: у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси

«Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень. Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист. Я бы очень порадовался за Левандовского, если бы он выиграл “Золотой мяч”, он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси», — цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.