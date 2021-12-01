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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил справедливость того, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил «Золотой мяч».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень. Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист. Я бы очень порадовался за Левандовского, если бы он выиграл “Золотой мяч”, он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси», — цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Напомним, «Золотой мяч» по итогам этого года выиграл Лионель Месси, Левандовски стал вторым в голосовании. После вручения награды Месси сказал со сцены Роберту: «Ты заслужил свой “Золотой мяч”. Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».

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