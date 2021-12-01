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20:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Локомотиве» рассказали об условиях работы Рангника и назвали зарплату его команды

В «Локомотиве» рассказали о том, на каких условиях работал Ральф Рангник в клубе.

Локомотив
Манчестер ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Действительно, на первоначальном этапе “Локо” воспользовался услугами консалтингового агентства Рангника, чтобы подготовить стратегию развития клуба, — приводит журналист Иван Карпов слова представителя клуба. — Это было с февраля и до лета. Но уже начиная с июля сотрудничество с компанией Ральфа закончилось, а сам он, как и другие члены его команды, — подписал с клубом трудовые договора».

Также в клубе заявили, что контракт с немецким специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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«Когда Рангнику пришло приглашение от “Манчестер Юнайтед”, то после разговора с руководством клуба было принято решение расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон. Отметим, что МЮ обращался не только к Ральфу, но и в “Локомотив” — с просьбой отпустить его в Англию. Поэтому тут и не могло быть каких-то иных вариантов, кроме как согласиться. Вернется он в Москву или нет — будет зависеть от множества факторов», — добавил представитель «Локо».

В «Локомотиве» сообщили, что зарплата команды Рангника составляет 4 миллиона евро.

«В завершении хотим обратить внимание общественности, что сейчас гуляет много слухов относительно заработной платы команды Рангника. В реальности она составляет 4 млн евро в год на всех (всего 12 человек). Существенную долю от этой суммы получал Ральф и после его ухода, естественно, эти средства освободятся», — отметили в клубе.

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