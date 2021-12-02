Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.12
Астон Вилла
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
1.12
Эвертон
Ливерпуль
14
Футбол. Зарубежный
1.12
Клермон Фут
Ланс
22
Футбол. Зарубежный
1.12
Лион
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
1.12
Нант
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
1.12
ПСЖ
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
1.12
Ренн
Лилль
12
Футбол. Зарубежный
1.12
Реал
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
1.12
Дженоа
Милан
03
Футбол. Зарубежный
1.12
Сассуоло
Наполи
22
Футбол. Зарубежный
1.12
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
1.12
Вулверхэмптон
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
1.12
Уотфорд
Челси
12
Футбол. Зарубежный
1.12
Саутгемптон
Лестер
22
Футбол. Зарубежный
1.12
Анже
Монако
13
Футбол. Зарубежный
1.12
Брест
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
1.12
Метц
Монпелье
13
Футбол. Зарубежный
1.12
Страсбур
Бордо
52
Футбол. Зарубежный
1.12
Труа
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
1.12
Болонья
Рома
10
Футбол. Зарубежный
1.12
Интер
Специя
20
Все события
Фоторепортажи
15Автогол Кудряшова, жуткий ливень и поражение в Сплите
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
01:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты ЦСКА объявили акцию протеста во время игры с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Объединение активных болельщиков ЦСКА «Люди в черном» объявило об акции протеста на выездном матче команды против самарских «Крыльев Советов» в 17-м туре РПЛ по итогам событий, произошедших после встречи с петербургским «Зенитом». Фанаты намерены покинуть трибуны стадиона в начале 20-й минуты.

Крылья Советов
Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет 4 декабря в Самаре и начнется в 14:00 мск. Согласно планам акции, болельщики покинут гостевой сектор, когда на табло будет время 19 минут 11 секунд от начала игры (1911-й — год основания ЦСКА).

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 17, 4.12.2021, 14:00

Крылья Советов-ЦСКА-

«Армейцы! В свете событий, произошедших после нашего домашнего матча с “Зенитом”, фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд. Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Мы призываем каждого армейцы присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием. А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности. Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма», — говорится в сообщении объединения в Instagram.

Матч ЦСКА — «Зенит» прошел на стадионе армейцев 28 ноября и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Во время матча болельщики ЦСКА жгли пиротехнические средства. После игры активная часть фанатов оставалась на трибунах больше часа. Затем болельщиков отправили на досмотр, после чего — в автозаки. Правоохранительные органы задержали более 400 человек. По итогам задержаний был составлен 51 протокол. Стадион не соответствовал правилам безопасности, сообщили в МВД.

Читайте также
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Шарапова показала платье из переработанных бутылок
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь