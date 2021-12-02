Фанаты ЦСКА объявили акцию протеста во время игры с «Крыльями Советов»

Встреча «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет 4 декабря в Самаре и начнется в 14:00 мск. Согласно планам акции, болельщики покинут гостевой сектор, когда на табло будет время 19 минут 11 секунд от начала игры (1911-й — год основания ЦСКА).

«Армейцы! В свете событий, произошедших после нашего домашнего матча с “Зенитом”, фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд. Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Мы призываем каждого армейцы присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием. А также заранее жмем руку фанатам всех клубов, кто поддержит нашу акцию и покинет стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности. Фанат — не преступник, стадион — не тюрьма», — говорится в сообщении объединения в Instagram.