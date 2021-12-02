Тренировался у Тедеско, а теперь близок к переходу в «Спартак». Кто такой Безушков

Последние два сезона Макс Безушков — лидер «Ян Регенсбурга» — середняка второй Бундеслиги. Его родители из Новосибирска, перебрались в Германию в начале 90-х. Старший брат Макса родился в России, сам он — уже за границей. С детства занимался в сильных академиях, потом ездил по арендам, а теперь, по информации «Чемпионата», заинтересовал «Спартак».

Тренировки под руководством Тедеско, отказ «Баварии»

Семья Безушкова остановилась в небольшом городке Роттенбург, там в его жизни появился футбол. Но задержался в первой школе он ненадолго — парня пригласили в академию «Штутгарта». Школа находилась не так далеко от дома, поэтому семья согласилась. В 12 лет — просмотр в «Баварии». Самых талантливых ребят повезли в главный немецкий клуб, и Макс понравился тренерам. Мальчишку хотели оставить в академии, но она находилась слишком далеко от дома. На этот раз родители были против — ежедневно ездить по 200 километров явно не входило в их планы. Это, кстати, нормальная практика для Германии — отказаться от приглашения топовой школы. Ведь вырасти в футболиста при наличии таланта можно где угодно.

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Подтверждают этот тезис те, с кем Безушков воспитывался. Он рассказывал, что жил на одном этаже с Киммихом, а с Вернером даже играл за одну команду. Они общаются до сих пор. Но самое интересное, что в школе «Штутгарта» Макса несколько лет тренировал Доменико Тедеско. Вот воспоминания игрока о тренере в интервью Eurosport.ru:

«Мы работали с ним около трёх лет. Сначала, когда мне было 13 лет. Потом в 16. Также он работал с Вернером и Киммихом. Изначально стало понятно, что это будет топ-тренер. Он ещё молодой, однако уже добился определенных успехов. Тедеско всегда очень эмоционален, хотел побеждать в каждом матче. Плюс его задача была — развивать игроков. Он со многими, в том числе со мной, проводил много индивидуальных бесед. Это важно для футболистов в таком возрасте. Тедеско хотел, чтобы каждый в его команде прогрессировал. Не удивился, когда он пришёл в “Шальке” и добился успеха. Я мечтал, чтобы он раскрыл талант. Потом он возглавил “Спартак”», — говорил полузащитник весной 2021 года.

У Тедеско Безушков играл под нападающими, но со временем переместился в опорную зону. Сейчас он закрывает любую позицию в центре поля. В 17 лет игрока впервые вызвали в юношескую сборную Германии. В итоге он отыграл за все возрасты (больше 30 матчей), правда, команда так ничего и не выиграла.

Проблемы во взрослой карьере, российский паспорт

В 17 лет Макс попал во вторую команду «Штутгарта». Через два года подписал контракт с клубом Бундеслиги — «Айнтрахтом», где тогда тренировал Нико Ковач. Казалось, ничто не помешает развитию его карьеры. Но предоставленными шансами юноша не воспользовался. Постепенно вылетел из расширенного списка первой команды и поехал по арендам — Вторая Бундеслига, Бельгия и потом возвращение Германию, но не в Первую Бундеслигу. Парня подписал «Ян Регенсбург» — середняк второго по силе немецкого дивизиона. И с первого же сезона Макс стал лидером команды — 33 матча (7 голов + 2 передачи) в сезоне-2019/2020, 35 матчей (3+1) в сезоне 2020/2021, а в нынешнем сезоне — серьёзный прогресс с точки зрения статистики: 16 матчей, 6 голов и 2 передачи. И всё это, напомним, с позиции опорного полузащитника.

Ещё в начале года Макс сказал, что рад был бы поиграть в России и даже готовит российский паспорт.

У меня контракт до лета 2022 года. Знаю, что некоторые руководители клубов звонят по поводу моего будущего, но в данный момент мне неизвестны подробности. Я просто делаю работу. Но, если честно, это не секрет, однажды я бы с радостью поиграл в России — в стране, где родились мои родители. Учитывая позицию на поле, где я выступаю, попасть в сборную Германии в ближайшие годы будет трудно. Чуть более реалистично получить вызов в сборную в России. Поэтому я делаю российский паспорт. И дальше посмотрим, что будет. Макс Безушков футболист «Ян Регенсбурга»

При этом отзывы на немецком трансферном рынке о Максе во многом позитивные. Никто не говорит, что это футболист, который способен усилить большой немецкий клуб, но для чемпионата России очень даже неплохой вариант. Особенно с учётом российского паспорта.

У Безушкова истекает контракт с «Ян Регенсбургом», поэтому «Спартак» может либо выкупить 24-летнего игрока уже зимой за небольшие деньги, либо дождаться лета и забрать бесплатно.