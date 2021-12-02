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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Крыльев» поддержат протест болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун по ходу матча

Фанатское объединение Ultras8, поддерживающее «Крылья Советов», поддержит протест болельщиков московского ЦСКА и покинет трибуны во время матча 17-го тура РПЛ с армейцами.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"
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Такая забастовка фанатов обусловлена действиями правоохранительных органов на матче прошлого тура ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА — “Зенит” в прошлом туре. Мы сами не раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления XXI века — снятия маски на трибуне — отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана. Мы призываем фанатов “Крыльев Советов” всех времён, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной. Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.

Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры. И в-третьих — присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде. И, разумеется, далее всех ждём на важнейшей домашней игре с “Рубином”! Благодарим за понимание и участие!» — написало объединение Ultras8 в своём сообществе VK.

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Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.

Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.

Ранее протест болельщиков ЦСКА решило поддержать фанатское сообщество «Спартака».

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