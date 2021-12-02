Фанаты «Крыльев» поддержат протест болельщиков ЦСКА и уйдут с трибун по ходу матча

«Мы, объединение болельщиков Ultras8, являясь частью большого фанатского сообщества, разумеется, поддерживаем общероссийский протест против беспредела серых на матче ЦСКА — “Зенит” в прошлом туре. Мы сами не раз с ним сталкивались, что далеко ходить: наш заводящий из-за величайшего преступления XXI века — снятия маски на трибуне — отбывает в данный момент наказание в виде полутора лет бана. Мы призываем фанатов “Крыльев Советов” всех времён, всех, кто когда-либо ассоциировал себя с фанатской трибуной. Во-первых, прийти на сектор в грядущем матче с ЦСКА к началу игры.



Во-вторых, выдать топовую поддержку нашей команде, которая показывает лучший футбол в лиге. Дать им такой заряд, чтобы его хватило до конца игры. И в-третьих — присоединиться к общероссийскому протесту и покинуть фанатский сектор на 13-й минуте 12-й секунде. И, разумеется, далее всех ждём на важнейшей домашней игре с “Рубином”! Благодарим за понимание и участие!» — написало объединение Ultras8 в своём сообществе VK.