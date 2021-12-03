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11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Азмун заявил, что готов и дальше играть в «Зените»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Футболист «Зенита» Сердар Азмун заявил, что он желает играть в топовых лигах Европы, но никогда не говорил о том, что не хочет оставаться в петербургском клубе.

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Источник: РИА "Новости"

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года, его контракт с клубом истекает по завершении нынешнего сезона. Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном уходе 26-летнего иранского форварда из команды.

«Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь. Я горд играть за “Зенит”, тем более провести в его составе столько матчей. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба. У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Зенита».

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За петербургскую команду Азмун провел 102 матча, в которых забил 61 мяч.

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