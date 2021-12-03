Азмун заявил, что готов и дальше играть в «Зените»

«Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь. Я горд играть за “Зенит”, тем более провести в его составе столько матчей. В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками клуба. У нас самые крутые болельщики. Я очень рад, что получается играть удачно. До тех пор пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Зенита».