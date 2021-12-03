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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РПЛ выступила с заявлением по акциям протестов фанатов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) предпринимает со своей стороны все усилия для урегулирования ситуации с протестами организованных групп болельщиков после массовых задержаний фанатов ЦСКА, заявил глава РПЛ Ашот Хачатурянц.

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Источник: РИА "Новости"

После матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» 28 ноября сотрудники правоохранительных органов более часа не давали покинуть трибуны болельщикам хозяев на секторах активной поддержки. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем — в автозаки. 1 декабря суд запретил 20 болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия сроком на два года. После объединение активных болельщиков ЦСКА объявило, что фанаты покинут трибуны на матче 17-го тура против самарских «Крыльев Советов» в середине первого тайма. Акцию в рамках солидарности поддержали фанаты столичных «Спартака», «Локомотива» и «Динамо», петербургского «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Урала».

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«Болельщики — основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — приводятся слова Хачатурянца на официальном сайте РПЛ.

Как отмечает пресс-служба РПЛ, 7 декабря будет проведено расширенное заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) с участием всех заинтересованных сторон для выяснения всех деталей произошедшего во время и после матча ЦСКА — «Зенит». Заключение комитета будет передано в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС для рассмотрения всех обстоятельств на заседании 9 декабря.

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