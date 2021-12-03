РПЛ выступила с заявлением по акциям протестов фанатов

После матча 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» 28 ноября сотрудники правоохранительных органов более часа не давали покинуть трибуны болельщикам хозяев на секторах активной поддержки. Фанатов стали сопровождать сначала на досмотр, а затем — в автозаки. 1 декабря суд запретил 20 болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия сроком на два года. После объединение активных болельщиков ЦСКА объявило, что фанаты покинут трибуны на матче 17-го тура против самарских «Крыльев Советов» в середине первого тайма. Акцию в рамках солидарности поддержали фанаты столичных «Спартака», «Локомотива» и «Динамо», петербургского «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Урала».

Читайте также «Спартак» снова не выиграет в РПЛ

«Болельщики — основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — приводятся слова Хачатурянца на официальном сайте РПЛ.