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21:40 (мск), источник: РБК

Фанаты «Зенита» покинули трибуны во время матча с «Ростовом»

Фанаты «Зенита» покинули стадион на 60-й минуте домашнего матча 17-го тура «Тинькофф» — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» в знак солидарности с болельщиками ЦСКА. Они оставили на трибуне баннер с текстом «Стадион — не тюрьма, фанат — не преступник».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

На 60-й минуте сотни фанатов «Зенита», которые находились за воротами на «Газпром Арене», покинули свои места. Когда они встали и начали двигаться к выходу, на стадионе раздались аплодисменты. Все сектора на нижнем ярусе за воротами опустели. Остальные болельщики на стадионе остались на своих местах.

О планах покинуть стадион ранее заявляло крупнейшее организованное объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона».

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Встреча «Зенит» — «Ростов» в итоге завершилась со счетом 2:2.

Ранее фанаты ЦСКА объявили, что покинут гостевой сектор на выездном матче с «Крыльями Советов» в Самаре 4 декабря в знак протеста против действий полиции после игры 16-го тура с «Зенитом». Их акцию поддержали еще несколько фанатских объединений других клубов, включая «Спартак».

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28 ноября ЦСКА проиграл «Зениту» на «ВЭБ Арене» в Москве со счетом 0:2. В конце встречи болельщики ЦСКА устроили фаер-шоу, а после окончания игры сотрудники полиции и ОМОНа начали массовые задержания фанатов. В итоге были задержаны несколько сотен человек, по неофициальным данным — 408, полицейские составили 51 протокол об административных правонарушениях. Савеловский суд запретил в общей сложности 20 болельщикам ЦСКА в течение двух лет посещать официальные спортивные соревнования.

Зенит
2:2
Первый тайм: 1:2
Ростов
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