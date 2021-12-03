Фанаты «Зенита» покинули трибуны во время матча с «Ростовом»

На 60-й минуте сотни фанатов «Зенита», которые находились за воротами на «Газпром Арене», покинули свои места. Когда они встали и начали двигаться к выходу, на стадионе раздались аплодисменты. Все сектора на нижнем ярусе за воротами опустели. Остальные болельщики на стадионе остались на своих местах.

О планах покинуть стадион ранее заявляло крупнейшее организованное объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона».

Встреча «Зенит» — «Ростов» в итоге завершилась со счетом 2:2.

Ранее фанаты ЦСКА объявили, что покинут гостевой сектор на выездном матче с «Крыльями Советов» в Самаре 4 декабря в знак протеста против действий полиции после игры 16-го тура с «Зенитом». Их акцию поддержали еще несколько фанатских объединений других клубов, включая «Спартак».