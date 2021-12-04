Программа 17-го тура РПЛ продолжится в субботу матчами с участием ЦСКА и «Спартака»

«Крылья Советов» и ЦСКА перед очным матчем на «Солидарность-Арене» занимают восьмое и шестое места в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 24 очка. Армейцы располагаются выше волжан только за счет дополнительных показателей. Хозяева поля в четырех последних матчах перед этой игрой одержали две победы и два раза сыграли вничью. Гости, в свою очередь, за аналогичный отрезок времени потерпели три поражения и один раз поделили очки с соперником.

Самарцы подходят к игре с ЦСКА в почти оптимальном составе. В субботу главный тренер команды Игорь Осинькин не сможет рассчитывать только на дисквалифицированного полузащитника Юрия Горшкова и восстанавливающегося от травмы вратаря Евгения Фролова. Наставник гостей Алексей Березуцкий не имеет кадровых проблем — все заявленные на сезон-2021/22 игроки подходят к матчу без серьезных повреждений и готовы выйти на поле.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 17, 4.12.2021, 14:00 Крылья Советов - ЦСКА -

Последняя на данный момент победа ЦСКА в чемпионате России датирована 23 октября. Тогда красно-синие дома со счетом 3:1 обыграли «Крылья Советов». При этом гости открыли счет благодаря точному удару нападающего Ивана Сергеева в начале первого тайма. После перерыва армейцам удалось перевернуть игру, забив трижды — голы на счету Чидеры Эджуке, Федора Чалова и Антона Заболотного; второй и третий мячи красно-синие забили в последние десять минут второго тайма.

В общей сложности ЦСКА и «Крылья Советов» в российской истории провели 56 матчей, в 30 из которых сильнее была московская команда. Самарцы нанесли армейцам 14 поражений, еще 12 игр завершились вничью. В последний раз волжане обыгрывали соперника в июле 2019 года (2:0), та игра прошла на их домашнем стадионе.

На матчах 17-го тура РПЛ активные фанаты большинства команд премьер-лиги проводят акцию в поддержку болельщиков ЦСКА — 28 ноября после домашней игры против петербургского «Зенита» (0:2), на которой поклонниками армейцев была использована пиротехника, полицейские составили 51 административный протокол. Позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против «Крыльев Советов» покинут трибуну, когда табло будет показывать время 19 минут и 11 секунд с начала встречи, и призвали другие клубы поддержать акцию. Ее поддержали фанаты 11 из 16 команд. В пятницу президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что лига принимает все возможные усилия для разрешения ситуации с болельщиками.

«Спартак» в шаге от повторения антирекорда

«Ахмат» подходит к гостевому матчу против «Спартака», занимая седьмое место в турнирной таблице (24 очка). Красно-белые, в активе которых 20 очков, располагаются на десятой позиции. Грозненцы в шести последних матчах одержали четыре победы, потерпев два поражения. Москвичи, в свою очередь, не могут выиграть на протяжении шести игр в чемпионате России (два поражения, четыре ничьих).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 17, 4.12.2021, 17:00 Спартак - Ахмат -

Если команда под руководством португальского тренера Руя Витории не сможет на своем поле обыграть «Ахмат», она повторит собственный антирекорд по продолжительности серии без побед в национальном первенстве. В 2004 году красно-белые под руководством итальянца Невио Скалы не могли победить в семи встречах кряду. Последняя на данный момент победа «Спартака» в РПЛ датирована 3 октября — тогда москвичи в столице Чеченской Республики обыграли «Ахмат» со счетом 1:0.

Хозяева поля в предстоящей игре столкнутся с серьезными кадровыми проблемами — из-за травм Руй Витория не сможет рассчитывать на травмированных защитника Павла Маслова и нападающего Эсекьеля Понсе, а также дисквалифицированных игрока обороны Николая Рассказова и хавбека Наиля Умярова. Кроме того, под вопросом находится появление на поле защитника Максимилиано Кофрие, полузащитников Виктора Мозеса, Зелимхана Бакаева, Михаила Игнатова, Романа Зобнина и нападающего Георгия Мелкадзе. Главный тренер грозненцев Андрей Талалаев из-за повреждения не сможет рассчитывать на хавбека Бернарда Беришу. Также игру рискуют пропустить защитник Марат Быстров, полузащитники Халид Кадыров и Артем Тимофеев, а также нападающий Мохамед Конате.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» станет 32-м в новейшей истории встреч команд. Красно-белые в предыдущих встречах одержали 17 побед, потерпев девять поражений. Еще пять игр закончились вничью. Грозненцы не обыгрывали москвичей с сентября 2018 года (2:1); после этого спартаковцы выиграли пять из шести матчей против «Ахмата», еще один раз стороны не смогли выявить победителя.

Забытый вкус побед для «Локомотива» и «Урала»

«Локомотив» перед матчем с «Уралом» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ (25 очков), отставание от идущего первым «Зенита» составляет 12 очков. Екатеринбуржцы с 13 очками располагаются на последней, 16-й строчке. При этом обе команды не выигрывали в чемпионате России с октября — железнодорожники в последний раз набрали три очка 30 октября, когда на выезде обыграли «Нижний Новгород» (после этого команда один раз сыграла вничью и потерпела два поражения), а уральцы — 3 октября (два поражения и четыре ничьих).

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 17, 4.12.2021, 19:00 Локомотив - Урал -

На «РЖД-Арене» в субботу из-за травм не появятся выступающие за «Локомотив» вратарь Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук и Фаустино Анджорин, а также нападающий Зе Луиш. Также главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль, скорее всего, не сможет выпустить против «Урала» защитника Дмитрия Живоглядова, а также полузащитников Наира Тикнизяна и Рифата Жемалетдинова. За «Урал» в этот день не сыграет полузащитник Эрик Бикфалви. Скорее всего, наставник екатеринбуржцев Игорь Шалимов будет вынужден обходиться без полузащитников Романа Емельянова и Даниэля Мишкича.