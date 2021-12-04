У «Спартака» снова оригинальный подход к трансферам. Зачем клубу Безушков и Свинов

«Спартак» задолго до зимнего перерыва начал новую трансферную кампанию — ещё в начале ноября клуб объявил о переходе яркого молодого флангового полузащитника (а, может, и защитника) «Арсенала» Даниила Хлусевича. Этот, вне всяких сомнений, интересный, направленный на расширение обоймы и работу на дальнейшее развитие футболиста, но не гарантирующий текущее усиление стартового состава трансфер мы уже разбирали в отдельной статье.

В ближайшем будущем может быть официально объявлено о следующих приобретениях: 21-летнего вратаря Свинова из «Факела» и 24-летнего полузащитника Безушкова из немецкого «Ян Регенсбурга». Первый вот-вот пройдёт медосмотр, второй может быть выкуплен за небольшую сумму зимой или переехать на правах свободного агента летом.

Разбираемся, какой потенциал несут в себе эти трансферы и сделают ли они «Спартак» действительно сильнее.

Свинов — не самый очевидный кандидат на роль первого номера. Есть игровые недостатки, нет проверенной на дистанции надёжности

Мы прекрасно знаем, что у «Спартака» возникли проблемы во вратарской линии: Максименко катастрофически регрессировал, перестал выручать и скатился до показателя в 50% отражённых ударов, в ворота пришлось ставить Селихова, пропустившего фактически два сезона из-за тяжёлых травм. В целом возвращение Селихова стало благоприятным событием, он выдал суперматчи с «Лестером» и «Наполи», но были и ошибки. Например, не очень уверенная игра в Уфе (дёрганья на выходах, неудачно отбитый предголевой удар) или пропущенный мяч от «Ростова» из-за полупозиции.

То есть Селихов лучше сегодняшнего Максименко, но всё ещё нет гарантии в его надёжности на дистанции. И вратарская позиция в «Спартаке» вызывает вопросы: если «Спартак» хочет реально претендовать на титул, то желательно становиться лучше в каждой линии. Высоки ли шансы у новичка, приходящего из «Факела»?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CW-Ft7qIUlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CW-Ft7qIUlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CW-Ft7qIUlM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Свинов — один из самых стабильных вратарей ФНЛ. Вроде бы он только-только перешёл на новый уровень (из «Носты»), но стал даже сильнее, чем был в ПФЛ: ровно провёл свой отрезок из 24 матчей, почти избежал грубых результативных ошибок (разве что были несколько пропущенных не гиперсложных дальних ударов и неудачный сброс в центр после прострела в самой дебютной игре с «Балтикой»), показал достойную игру на линии.

Как видим из таблицы снизу (данные Wyscout), по проценту отражённых ударов Свинов гораздо сильнее сегодняшнего Максименко, по предотвращённым голам (считается разница между ожидаемыми и реальными голами) тоже, причём разница колоссальна. С Селиховым голкипер «Факела» сопоставим, хотя с точки зрения ликвидированный угрозы действующий спартаковец всё же чуть предпочтительнее.

Статистические показатели Илья Свинов Александр Селихов Александр Максименко Процент отраженных ударов 75,00% 74,19% 47,17% Вес всех ударов в створ (post-xG) 24,29 11,34 19,61 Пропущенные голы 22 8 28 Предотвращенные голы 2,29 3,34 -8,39 Предотвращенные голы/90 0,092 0,439 -0,457 Выходы/90 1,08 1,97 1,25

Визуально надёжность Свинова на линии подтверждается: у него есть хороший выбор позиции, техника отражения, не уникальная, но достойная реакция, хладнокровие и спокойствие. Дополнительный плюс — большой объём зафиксированных мячей (по данным InStat — 37%, это много), то есть парень не боится ловить, а не отбивать, тем самым возвращает владение команде и имеет шансы быстро начинать атаки. Не хватило в игре на линии разве что немного быстроты реакции, мощности прыжка и умения складываться при ударах низом, на неудобной высоте. Отсюда и несколько пропущенных голов с дальних дистанций.



Игра ногами — адекватная, удар с ноги сильный и нацеленный, мяч летит плюс-минус в изначально выбранный радиус. Правда, нужно улучшать скорость игры и хладнокровие в ситуациях, когда попадает под давление — раза четыре в сезоне запускал мяч в соперника, который нёсся за него. Везло, что мяч отскакивал в аут или за лицевую линию, а не в ворота.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWOm1kzDIyJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWOm1kzDIyJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWOm1kzDIyJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Илья (@il.s.57)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Смущающие факторы

Недостаточно смело играет на выходах при фланговых подачах, склонен застревать на линии или, наоборот, несвоевременно выходить и застревать в полупозиции. По объёму успешной игры на выходах значительно уступает Селихову; Надёжность не проверена дистанцией. В заключительном отрезке в «Носте» выглядел слабо: в мае-июне 2021-го допускал всевозможные грубейшие ошибки, получал за шиворот с центра поля (причём несколько раз), а до этого осенью плохо реагировал на дальние удары. Да, были и хорошие эпизоды, но уровень всё же определяется общей надёжностью — а её не хватало. Здорово, что в «Факеле» сейчас всё гораздо лучше, только «Спартак» — совсем другая ответственность и нагрузка, как психологическая, так и непосредственно вратарская.

Вывод: конкретно сегодня Свинов способен стать в «Спартаке» одним из трёх вратарей, попадающих в заявку на матчи, можно держать его в обойме и отслеживать рост, но это не тот футболист, на которого железно можно положиться весной. И не удивлюсь, если на первых порах Илью отправят во вторую команду, чтобы он сохранил игровую практику и постепенно влился в суровую, наполненную давлением и повышенным вниманием жизнь «Спартака».

Безушков — сбалансированный полузащитник без ярких качеств

Прежде чем оценивать спортивный уровень Безушкова, который уже третий сезон достойно играет во второй бундеслиге (один из стабильных и ключевых игроков «Ян Регенсбурга», лучший по статистическому рейтингу), мы попробуем ещё раз понять: какой центральный полузащитник нужен «Спартаку».

Красно-белые уже третий сезон страдают от отсутствия хавбеков с ярко выраженной специализацией. В команде были мощные, бегущие и работоспособные (Тиль, Крал, Зобнин), сейчас есть глубинные опорники (Умяров, Литвинов, Хендрикс), но нет двух важных профилей:

«собаки» — разрушителя, который снял бы нагрузку с центральных защитников и дал бы бешеный объём;

красивого созидателя, который вёл бы игру в верхней трети и в зоне перед чужой штрафной, создавал бы связки с фланговыми игроками, снабжал штрафную передачами, а в идеале ещё и был способен выводить мяч дриблингом.

Если выбирать одного, то какой из этих типажей более востребован? На мой взгляд, именно второй. Если отсутствие «собаки» можно компенсировать хорошей системой, то созидатель «Спартаку» необходим в любом случае, команда слишком плохо создаёт моменты из центра, вынуждена атаковать только флангами, причём и на флангах связок стабильно не хватает. И даже в таблице xG мы видим, что «Спартак» относительно неплохо защищается, но слишком мало создаёт. Подробнее — в прошлом тексте про «Спартак».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzI-XY1oamE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzI-XY1oamE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzI-XY1oamE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Max Besuschkow (@maxbesuschkow)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А теперь поговорим про Безушкова и поймём его профиль.

Плюсы игрока:

Антропометрия, мощь. Рост — 187, фактура, близкая к центральному защитнику. Безушков неплохо себя чувствует в борьбе плечо в плечо, крепко стоит на ногах, приносит дозированную пользу при «стандартах» — даже забил несколько мячей головой, выигрывая позицию или продавливая оппонентов; Активность в первой стадии атаки. В последнее время Безушков играет в опорной зоне, а не выше. И даже когда он выходит «восьмёркой» в схеме 4−3−3, всё равно часто опускается к центральным защитникам и участвует в фазе вывода мяча из обороны. Макс достаточно проактивен в передвижениях по горизонтали, ищет свободные коридоры, руководит партнёрами, быстро отыгрывается. По объёму передач он занимает третье место среди всех полузащитников второй бундеслиги, точность также высока: 87,81%. Правда, оценка ситуации не уникальная, разворотов под давлением минимум; Длинная передача и ведение игры в ситуациях, когда игрок развёрнут лицом к чужим воротам. Безушков умеет двигать мяч и пасовать вперёд, занимает 12-е место среди центральных полузащитников лиги по количеству передач с продвижением мяча, причём набирает очень много метров — 242,57 в среднем за 90 минут. Он выполняет 6,75 длинных передач за 90 минут с точностью в 67,3%, хорошо забрасывает из глубины, здорово разворачивает. Но подчеркнём, что всё это — в ситуациях, когда Безушков уже развёрнут сам. И профиль передач — не такой уж агрессивный, подготовительных действий он гораздо выполняет больше, чем обостряющих; Школа, тактическое образование. Безушков избегает авантюризма, не бросает позицию, если того не требует ситуация, страхует партнёров. Тактические требования тренера он старается ответственно выполнять — насколько хватает умений.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4KvyRoIGyA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4KvyRoIGyA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4KvyRoIGyA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Max Besuschkow (@maxbesuschkow)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Средние качества:

Ведение единоборств. Если статичную борьбу Безушков ведёт неплохо, то в скоростных ему нужно прибавлять, не хватает скорости, реакции, резкости и разворотливости, поэтому против техничных соперников на пространстве качество отбора резко снижается; Удар. Он у Безушкова сильный, Макс не боится брать ответственность и пристреливаться, в текущем сезоне он дважды забил со средней дистанции. Только и здесь нельзя говорить об уникальном навыке: он просто неплохой, не более. Количество голов и опасных ударов за последние три сезона невелико, а для ударов с разворота или по катящемуся мячу Безушкову не хватает координации и подстройки.

Минусы:

Координация, развороты с мячом, интенсивность действий. Управление телом для центрального полузащитника среднее, разворачивается с мячом он редко и боязливо, сам мяч почти не таскает (всего 0,69 обводки за 90 минут), поэтому его эффективность в первой стадии атаки ограничена. И интенсивность тоже недостаточно высокая: переключается от действия к действию Безушков недостаточно быстро; Объём единоборств. Всего 12,49 единоборств для центрального полузащитника за 90 минут в среднем по сезону — всё-таки маловато, тем более команда не так уж много времени проводит с мячом (51% владения в среднем). В прошлом сезоне было 17,16, что лучше. Статистическая оценка подтвердилась визуально: Безушков не ищет борьбу, не всегда успевает добежать до нужной точки, склонен не оказывать давление на соперников, готовящихся пробить или выполнить обостряющие действие. Это точно не самый объёмный в обороне футболист; Позиционные решения в динамичных эпизодах, скорость возврата назад. Безушков тяжело закрывает коридоры при контратаках, может не успеть среагировать на рывок оппонента, неважно гасит чужие контратаки. В позиционной обороне хватает его тактического расположения, выдержки и ведения статичной борьбы. При переходах всплывают недостатки, связанные с реакцией и стартовой скоростью.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CK3kA70LAaM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CK3kA70LAaM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CK3kA70LAaM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Max Besuschkow (@maxbesuschkow)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Общая оценка: Безушков мог бы принести пользу сейчас, когда «Спартак» половину стартовой части сезона провёл, имея полутора опорников. Но если рассматривать следующие отрезки, то это вряд фигура, которая имеет какие-либо уникальные качества и способна вывести созидательную игру на радикально иной уровень. И разрушителем Безушков тоже не является.

То есть мы говорим снова о расширении обоймы, об усреднении, а не о повышении уровня основного состава. При этом весной Безушкову исполнится уже 25 — и с точки зрения дальнейшего трансферного потенциала он тоже ограничен.

Вероятно, действительно мощные приобретения последуют позже.