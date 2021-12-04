У «Спартака» снова оригинальный подход к трансферам. Зачем клубу Безушков и Свинов
И смогут ли два новичка принести пользу основной команде в ближайшем будущем?
И смогут ли два новичка принести пользу основной команде в ближайшем будущем?
«Спартак» задолго до зимнего перерыва начал новую трансферную кампанию — ещё в начале ноября клуб объявил о переходе яркого молодого флангового полузащитника (а, может, и защитника) «Арсенала» Даниила Хлусевича. Этот, вне всяких сомнений, интересный, направленный на расширение обоймы и работу на дальнейшее развитие футболиста, но не гарантирующий текущее усиление стартового состава трансфер мы уже разбирали в отдельной статье.
В ближайшем будущем может быть официально объявлено о следующих приобретениях: 21-летнего вратаря Свинова из «Факела» и 24-летнего полузащитника Безушкова из немецкого «Ян Регенсбурга». Первый вот-вот пройдёт медосмотр, второй может быть выкуплен за небольшую сумму зимой или переехать на правах свободного агента летом.
Разбираемся, какой потенциал несут в себе эти трансферы и сделают ли они «Спартак» действительно сильнее.
Мы прекрасно знаем, что у «Спартака» возникли проблемы во вратарской линии: Максименко катастрофически регрессировал, перестал выручать и скатился до показателя в 50% отражённых ударов, в ворота пришлось ставить Селихова, пропустившего фактически два сезона из-за тяжёлых травм. В целом возвращение Селихова стало благоприятным событием, он выдал суперматчи с «Лестером» и «Наполи», но были и ошибки. Например, не очень уверенная игра в Уфе (дёрганья на выходах, неудачно отбитый предголевой удар) или пропущенный мяч от «Ростова» из-за полупозиции.
То есть Селихов лучше сегодняшнего Максименко, но всё ещё нет гарантии в его надёжности на дистанции. И вратарская позиция в «Спартаке» вызывает вопросы: если «Спартак» хочет реально претендовать на титул, то желательно становиться лучше в каждой линии. Высоки ли шансы у новичка, приходящего из «Факела»?
В текущем сезоне Свинов — один из самых стабильных вратарей ФНЛ. Вроде бы он только-только перешёл на новый уровень (из «Носты»), но стал даже сильнее, чем был в ПФЛ: ровно провёл свой отрезок из 24 матчей, почти избежал грубых результативных ошибок (разве что были несколько пропущенных не гиперсложных дальних ударов и неудачный сброс в центр после прострела в самой дебютной игре с «Балтикой»), показал достойную игру на линии.
Как видим из таблицы снизу (данные Wyscout), по проценту отражённых ударов Свинов гораздо сильнее сегодняшнего Максименко, по предотвращённым голам (считается разница между ожидаемыми и реальными голами) тоже, причём разница колоссальна. С Селиховым голкипер «Факела» сопоставим, хотя с точки зрения ликвидированный угрозы действующий спартаковец всё же чуть предпочтительнее.
|Статистические показатели
|Илья Свинов
|Александр Селихов
|Александр Максименко
|Процент отраженных ударов
|75,00%
|74,19%
|47,17%
|Вес всех ударов в створ (post-xG)
|24,29
|11,34
|19,61
|Пропущенные голы
|22
|8
|28
|Предотвращенные голы
|2,29
|3,34
|-8,39
|Предотвращенные голы/90
|0,092
|0,439
|-0,457
|Выходы/90
|1,08
|1,97
|1,25
Визуально надёжность Свинова на линии подтверждается: у него есть хороший выбор позиции, техника отражения, не уникальная, но достойная реакция, хладнокровие и спокойствие. Дополнительный плюс — большой объём зафиксированных мячей (по данным InStat — 37%, это много), то есть парень не боится ловить, а не отбивать, тем самым возвращает владение команде и имеет шансы быстро начинать атаки. Не хватило в игре на линии разве что немного быстроты реакции, мощности прыжка и умения складываться при ударах низом, на неудобной высоте. Отсюда и несколько пропущенных голов с дальних дистанций.
Игра ногами — адекватная, удар с ноги сильный и нацеленный, мяч летит плюс-минус в изначально выбранный радиус. Правда, нужно улучшать скорость игры и хладнокровие в ситуациях, когда попадает под давление — раза четыре в сезоне запускал мяч в соперника, который нёсся за него. Везло, что мяч отскакивал в аут или за лицевую линию, а не в ворота.
Смущающие факторы
Вывод: конкретно сегодня Свинов способен стать в «Спартаке» одним из трёх вратарей, попадающих в заявку на матчи, можно держать его в обойме и отслеживать рост, но это не тот футболист, на которого железно можно положиться весной. И не удивлюсь, если на первых порах Илью отправят во вторую команду, чтобы он сохранил игровую практику и постепенно влился в суровую, наполненную давлением и повышенным вниманием жизнь «Спартака».
Прежде чем оценивать спортивный уровень Безушкова, который уже третий сезон достойно играет во второй бундеслиге (один из стабильных и ключевых игроков «Ян Регенсбурга», лучший по статистическому рейтингу), мы попробуем ещё раз понять: какой центральный полузащитник нужен «Спартаку».
Красно-белые уже третий сезон страдают от отсутствия хавбеков с ярко выраженной специализацией. В команде были мощные, бегущие и работоспособные (Тиль, Крал, Зобнин), сейчас есть глубинные опорники (Умяров, Литвинов, Хендрикс), но нет двух важных профилей:
Если выбирать одного, то какой из этих типажей более востребован? На мой взгляд, именно второй. Если отсутствие «собаки» можно компенсировать хорошей системой, то созидатель «Спартаку» необходим в любом случае, команда слишком плохо создаёт моменты из центра, вынуждена атаковать только флангами, причём и на флангах связок стабильно не хватает. И даже в таблице xG мы видим, что «Спартак» относительно неплохо защищается, но слишком мало создаёт. Подробнее — в прошлом тексте про «Спартак».
А теперь поговорим про Безушкова и поймём его профиль.
Плюсы игрока:
Средние качества:
Минусы:
Общая оценка: Безушков мог бы принести пользу сейчас, когда «Спартак» половину стартовой части сезона провёл, имея полутора опорников. Но если рассматривать следующие отрезки, то это вряд фигура, которая имеет какие-либо уникальные качества и способна вывести созидательную игру на радикально иной уровень. И разрушителем Безушков тоже не является.
То есть мы говорим снова о расширении обоймы, об усреднении, а не о повышении уровня основного состава. При этом весной Безушкову исполнится уже 25 — и с точки зрения дальнейшего трансферного потенциала он тоже ограничен.
Вероятно, действительно мощные приобретения последуют позже.
Михаил Гончаров