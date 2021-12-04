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09:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Динамо» заговорили о золоте, «Ростов» притормозил «Зенит». «Зимний чемпион» определится в очном матче?

Для начала бело-голубым надо обыграть «Уфу».

Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс
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«Зенит» оживил умиравшую интригу. После ничьей питерцев с «Ростовом» «Динамо» надо обыграть дома «Уфу», чтобы приблизиться к лидеру на расстояние вытянутой руки, а в заключительном в 2021 году туре бело-голубых ждет… как раз команда Сергея Семака. И лучше сценария составители календаря даже придумать не могли. Очная битва за право уйти на зимний перерыв на первой строчке — вывеска мечты.

Особенно если учесть, что мы уже давно были готовы в четвертый раз подряд короновать «Зенит». Питерцы выглядели на голову выше остальных — по стабильности, уровню состава, зрелости, уверенности в своих силах. Против «Челси» смотрелись достойно, дав создать лишь один реальный момент, который стал роковым; катком проехались дома по «Мальме», унизили с рекордным счетом «Спартак» — 7:1.

Да и сила «Зенита» — полдела, в конце концов, она не такая уж сокрушающая, однако конкурентов достойных было не сыскать. У «Локо», ЦСКА, «Спартака» какие-то внутренние сложности и перестройка, «Краснодар» никак не встанет на победные рельсы, «Сочи» стабилен, но все-таки «Зениту» не ровня, а «Динамо» слишком молодое и неопытное, чтобы замахиваться на первую строчку. В средней и атакующей линиях футболистам 18, 19, 22, 23, максимум 24 (Фомин) года. Домашние поражения от «Нижнего» и «Крыльев» подтверждали эту теорию.

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Даже на минувшей неделе статистики из Euro Club Index отдавали «Зениту» золото с вероятностью 87,2%, у «Динамо» — всего 8,9%.

Но «Ростов» в пятницу подарил болельщикам бело-голубых возможность с оптимизмом порассуждать, какие шансы на чемпионство будут после 17-го тура. Впрочем, настроение неуловимо изменилось еще чуть раньше. Победы команды Шварца на характере над «Краснодаром», а в минувшем туре и над «Рубином» в Казани показали, что динамовцы на глазах расстаются с детской наивностью и обзаводятся крепкими зубами. С удовольствием входя во вкус.

Если до этого, не считая эмоциональных спичей Льва Лещенко, со стороны клуба принципиально ни звука не раздавалось на тему золота (максимум — что-то о еврокубках), то в пятницу сразу двое футболистов синхронно высказались о желании взять чемпионство — Шунин в «СЭ» и Захарян в Sport24. Не уверен, что кто-то дал отмашку и это спланированный сигнал внешнему миру, но, по крайней мере, пресс-служба при согласовании смелые заявления вырубать не стала.

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У «Динамо» явно появляются амбиции. И это здорово как для РПЛ, где слишком резко сдали позиции признанные лидеры, так и для «Зенита», которому на внутренней арене все дается чересчур легко, без усилий.

Не рановато ли бело-голубые начали хорохориться? Это мы и узнаем в двух оставшихся до Нового года матчах москвичей. Первый барьер — «Уфа» — вовсе не подарок, так что команда Шварца в 16-м туре вполне может не приблизиться к «Зениту», а, наоборот, отдалиться. А вот в случае победы разрыв с лидером сократится всего до двух очков. И тогда по интриге «Динамо» — «Зенит» 12 декабря получится не игра, а бомба.

Константин Алексеев

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