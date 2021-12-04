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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Кайрата» по физподготовке продолжит работу в «Спартаке»

Тренер «Кайрата» по физподготовке Вадим Боровский войдёт в тренерский штаб «Спартака», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Кайрат
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На какую должность 35-летний специалист будет назначен в московском клубе, пока неизвестно. В «Кайрате» Боровский работал на протяжении пяти лет после того, как завершил игровую карьеру.

Во время игровой карьеры Боровский выступал за карагандинский «Шахтёр», «Алма-Ату», «Атырау», «Жетысу» и другие команды. В составе «Шахтёра» Боровский становился чемпионом Казахстана (2011, 2012) и обладателем Кубка (2013) и Суперкубка (2013) страны. Также Боровский завоёвывал Кубок Казахстана вместе с «Алма-Атой» и «Атырау».

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский «Спартак» в 16 матчах набрал 20 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит» (37).

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