Фанаты ЦСКА и «Крыльев» покинули трибуны во время матча в знак протеста против задержаний
ЦСКА на выезде играет с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура чемпионата России.
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ЦСКА на выезде играет с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура чемпионата России.
Активные болельщики обоих клубов, как и заявлялось ранее, покинули трибуны. Фанаты «Крылья» ушли 14-й минуте, болельщики ЦСКА — на 20-й.
Данная акция — знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА, произошедшего после матча с «Зенитом» в прошлом туре.