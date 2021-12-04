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15:13 (мск), источник: Sports.Ru

Фанаты ЦСКА и «Крыльев» покинули трибуны во время матча в знак протеста против задержаний

ЦСКА на выезде играет с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура чемпионата России.

ЦСКА
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Фанаты «Зенита» покинули трибуны во время матча с «Ростовом»

Активные болельщики обоих клубов, как и заявлялось ранее, покинули трибуны. Фанаты «Крылья» ушли 14-й минуте, болельщики ЦСКА — на 20-й.

Данная акция — знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА, произошедшего после матча с «Зенитом» в прошлом туре.

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