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15:11 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» объявил о переходе Свинова из «Факела». Контракт с вратарем — до 2025 года с опцией продления

«Спартак» договорился с воронежским «Факелом» о переходе вратаря Ильи Свинова.

Спартак
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Контракт с голкипером вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025-го с опцией продления еще на год по инициативе «Спартака».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщалось, что красно-белые заплатят за Свинова 20 миллионов рублей. В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ 21-летний вратарь провел 11 сухих матчей за воронежский клуб.

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