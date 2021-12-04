«Спартак» объявил о переходе Свинова из «Факела». Контракт с вратарем — до 2025 года с опцией продления
«Спартак» договорился с воронежским «Факелом» о переходе вратаря Ильи Свинова.
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«Спартак» договорился с воронежским «Факелом» о переходе вратаря Ильи Свинова.
Контракт с голкипером вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до 31 мая 2025-го с опцией продления еще на год по инициативе «Спартака».
Сообщалось, что красно-белые заплатят за Свинова 20 миллионов рублей. В нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ 21-летний вратарь провел 11 сухих матчей за воронежский клуб.