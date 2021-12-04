ЦСКА вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче чемпионата России

Единственный мяч красно-синие забили на 75-й минуте. Для норвежского полузащитника армейцев Эмиля Бохинена гол стал первым в РПЛ.

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В ходе матча трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики ушли со стадиона в первом тайме. Они протестуют против массовых задержаний армейских поклонников футбола после игры предыдущего тура в Москве.