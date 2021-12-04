ЦСКА вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче чемпионата России

Футбол, Премьер-лига, Тур 174.12.2021, 14:00 (МСК UTC+3)Самара Арена, 5918 зрителей
|Игорь Осинькин
|Алексей Березуцкий
|Эмиль Бохинен(Чидера Эджуке)
|75′
|1
|Иван Ломаев
|35
|Игорь Акинфеев
|2
|Силвие Бегич
|2
|Марио Фернандес
|3
|Никита Чернов
83′
|14
|Кирилл Набабкин
|18
|Мехди Зеффан
|78
|Игорь Дивеев
|23
|Гленн Бейл
|29
|Яка Бийол
|25
|Данил Пруцев
|98
|Иван Обляков
|11
|Роман Ежов
78′
|91
|Антон Заболотный
|6
|Денис Якуба
|6
|Максим Мухин
60′71′
|15
|Максим Глушенков
67′
|88
|Эмиль Бохинен
|19
|Дмитрий Цыпченко
|7
|Ильзат Ахметов
46′
|17
|Антон Зиньковский
86′
|10
|Алан Дзагоев
|13
|Данил Липовой
|19
|Бактиер Зайнутдинов
76′
|21
|Дмитрий Иванисеня
78′
|20
|Константин Кучаев
|9
|Сергей Пиняев
|11
|Чидера Эджуке
89′90′
|10
|Владислав Сарвели
67′
|3
|Бруно Фукс
|33
|Иван Сергеев
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|4
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Варанцо Петросян(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Артем Любимов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)