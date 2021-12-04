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16:14 (мск), источник: Life.ru

ЦСКА вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче чемпионата России

Столичный ЦСКА на выезде победил самарские «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на «Солидарность-арене» завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

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Источник: Life.ru

Единственный мяч красно-синие забили на 75-й минуте. Для норвежского полузащитника армейцев Эмиля Бохинена гол стал первым в РПЛ.

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Фанаты ЦСКА и «Крыльев» покинули трибуны во время матча в знак протеста против задержаний

В ходе матча трибуны покинули фанатские сектора обеих команд. Болельщики ушли со стадиона в первом тайме. Они протестуют против массовых задержаний армейских поклонников футбола после игры предыдущего тура в Москве.

ЦСКА набрал 27 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 24 баллами идут на восьмой позиции.

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0:1
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ЦСКА
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