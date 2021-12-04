«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.