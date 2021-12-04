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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Спартак
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 17, 4.12.2021, 17:00

Спартак1Ахмат1

«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Зобнин, Оганесян, Мельников, Шитов, Бакаев, Мелкадзе.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Карапузов, Садулаев, Янку, Конате, Себаи.

Грозненский «Ахмат» в 16 встречах набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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