«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Зобнин, Оганесян, Мельников, Шитов, Бакаев, Мелкадзе.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.
Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Карапузов, Садулаев, Янку, Конате, Себаи.
Грозненский «Ахмат» в 16 встречах набрал 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).