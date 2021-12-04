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19:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 4 декабря, московский «Локомотив» встретится с екатеринбургским «Уралом».

Локомотив
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека-Бека, Керк, Камано, Смолов, Лисакович.

Запасные: Савин, Тикнизян, Чёрный, Рыбчинский, Марадишвили, Петров, Бабкин, Борисенко, Зинович.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Гогличидзе, Кузьмичёв, Герасимов, Колесниченко, Августиняк, Егорычев, Гаджимуратов, Гагнидзе.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Максим Перезва (Раменское).

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи в 16 турах набрали 25 очков. В трёх последних турах команда не побеждала. «Урал» замыкает турнирную таблицу. Команда набрала в 16 турах 13 очков. Безвыигрышная серия «Урала» составляет шесть матчей.

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