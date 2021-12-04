«Локомотив» проиграл «Уралу» и потерпел третье поражение подряд в чемпионате России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» со счетом 1:0 обыграл московский «Локомотив» в гостевом матче 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве.

Гол забил Рафал Аугустыняк (42-я минута, с пенальти). На 47-й минуте матча защитник «Локомотива» Тин Едвай получил вторую желтую карточку и покинул поле. «Локомотив» является лидером РПЛ в нынешнем сезоне по количеству удалений — шесть.

В заявку «Локомотива» на матч по причине травм не вошли вратарь Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Живоглядов, Фаустино Анджорин, а также нападающий Зе Луиш.

На 20-й минуте матча болельщики обеих команд покинули трибуны активных фанатских секторов. В прошлом туре московский ЦСКА на своем поле проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:2, по ходу встречи болельщики армейцев устроили пиротехническое шоу. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча, позднее фанаты ЦСКА объявили, что во время матча против «Крыльев Советов» покинут трибуну и призвали другие клубы поддержать акцию.

Подопечные Маркуса Гиздоля продлили проигрышную серию до трех матчей, безвыигрышную — до четырех и располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Футболисты из Екатеринбурга прервали безвыигрышную серию из шести встреч и одержали третью победу в нынешнем сезоне, последний раз «Урал» выигрывал 3 октября в матче против «Уфы». Подопечные Игоря Шалимова занимают 12-е место в таблице с 16 очками в активе.