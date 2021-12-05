Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Эспаньол
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Уфа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:00
Венеция
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Кадис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Валенсия
Футбол. Зарубежный
4.12
Ланс
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
4.12
Реал Сосьедад
Реал
02
Футбол. Зарубежный
4.12
Наполи
Аталанта
23
Все события
Фоторепортажи
21Карпин и Семин увидели град голов от «Динамо»
15СКА впервые в истории проиграл шесть матчей подряд
09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Криштиану Роналду получил повреждение во время празднования своего гола

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил повреждение в игре 14-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (3:2), сообщает Marca. В этой встрече португалец оформил дубль.

Манчестер ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, нападающий после одного из своих голов побежал к угловому флажку и отпраздновал его в своём привычном стиле. Однако он немного переусердствовал и травмировал колено. При этом Роналду остался на поле и был заменён на 88-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 5 декабря, начало — в 17:00 мск.

36-летний Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса» за € 15 млн. В 11 матчах чемпионата Англии нападающий забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

Читайте также
Манчестер Юнайтед
3:2
Первый тайм: 1:1
Арсенал
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь