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14:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС направил более 700 миллионов рублей на развитие детского футбола

Как стало известно «СЭ», РФС направил более 700 миллионов рублей, полученных благодаря выплатам от букмекеров, на развитие детского футбола.

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Источник: РИА "Новости"

14 академий, прошедших аттестацию РФС, получили по 42 миллиона рублей. Речь об академиях «Волгаря», «Ротора», «Факела», московского «Торпедо», «Велеса», «Балтики», «Енисея», «Оренбурга», «Акрона», «Томи», «СКА-Хабаровска», «Чайки», «Шинника» и «Чертаново».

Также по 20 миллионов рублей получили три школы, имеющих статус региональных центров РФС: «Строгино», «Тюмень» и «Алания».

РФС принял решение направить деньги от букмекерских доходов на октябрьском заседании исполкома.

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