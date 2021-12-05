РФС направил более 700 миллионов рублей на развитие детского футбола
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Как стало известно «СЭ», РФС направил более 700 миллионов рублей, полученных благодаря выплатам от букмекеров, на развитие детского футбола.
Как стало известно «СЭ», РФС направил более 700 миллионов рублей, полученных благодаря выплатам от букмекеров, на развитие детского футбола.
14 академий, прошедших аттестацию РФС, получили по 42 миллиона рублей. Речь об академиях «Волгаря», «Ротора», «Факела», московского «Торпедо», «Велеса», «Балтики», «Енисея», «Оренбурга», «Акрона», «Томи», «СКА-Хабаровска», «Чайки», «Шинника» и «Чертаново».
Также по 20 миллионов рублей получили три школы, имеющих статус региональных центров РФС: «Строгино», «Тюмень» и «Алания».
РФС принял решение направить деньги от букмекерских доходов на октябрьском заседании исполкома.