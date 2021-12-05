РФС направил более 700 миллионов рублей на развитие детского футбола

РФС направил более 700 миллионов рублей на развитие детского футбола

Как стало известно «СЭ», РФС направил более 700 миллионов рублей, полученных благодаря выплатам от букмекеров, на развитие детского футбола.