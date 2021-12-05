«Динамо» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч РПЛ
Сегодня проходят матчи 17-го тура РПЛ. «Динамо» на домашнем поле примет «Уфу». Команды объявили стартовые составы на матч.
Динамо
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
Сегодня проходят матчи 17-го тура РПЛ. «Динамо» на домашнем поле примет «Уфу». Команды объявили стартовые составы на матч.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев. «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.