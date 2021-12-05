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15:52 (мск), источник: Sport24

«Динамо» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч РПЛ

Сегодня проходят матчи 17-го тура РПЛ. «Динамо» на домашнем поле примет «Уфу». Команды объявили стартовые составы на матч.

Динамо
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 17, 5.12.2021, 16:30

Динамо2Уфа0

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев. «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.

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