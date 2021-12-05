«Химки» проиграли «Арсеналу» после трех вынужденных замен в первом тайме
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подмосковные «Химки» уступили тульскому «Арсеналу» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Подмосковные «Химки» уступили тульскому «Арсеналу» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол с пенальти забил Резиуан Мирзов (36-я минута). У гостей отличились Зурико Давиташвили (61) и Эванс Кангва (87). В компенсированное время был удален защитник «Химок» Брайан Идову.
В течение первого тайма тренерский штаб «Химок» был вынужден провести три замены: Кемаль Адеми был заменен на Александра Долгова на 13-й минуте, Александр Филин — на Александра Трошечкина на 16-й, Егор Данилкин на Бесарда Сабовича на 25-й.
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы, набрав 19 очков после 17 матчей. «Химки» идут на последнем, 16-м месте с 14 очками. В следующем туре тульский клуб на выезде сыграет против московского ЦСКА 11 декабря, «Химки» 12 декабря в гостях встретятся с грозненским «Ахматом».