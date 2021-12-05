«Химки» проиграли «Арсеналу» после трех вынужденных замен в первом тайме

Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол с пенальти забил Резиуан Мирзов (36-я минута). У гостей отличились Зурико Давиташвили (61) и Эванс Кангва (87). В компенсированное время был удален защитник «Химок» Брайан Идову.

В течение первого тайма тренерский штаб «Химок» был вынужден провести три замены: Кемаль Адеми был заменен на Александра Долгова на 13-й минуте, Александр Филин — на Александра Трошечкина на 16-й, Егор Данилкин на Бесарда Сабовича на 25-й.

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