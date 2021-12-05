Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»

Счет был открыт уже на 2-й минуте матча. В первой же атаке нижегородцы заработали право на пенальти, который реализовал полузащитник Николай Калинский. В середине первого тайма казанцы сравняли счет: гол забил нападающий Андерс Дрейер. Для 23-летнего датчанина это 7-й гол в чемпионате России в этом сезоне. Но в концовке первого тайма все тот же Калинский вновь вывел хозяев вперед. Для него это пятый мяч в сезоне и хавбек стал лучшим бомбардиром команды.