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18:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»

«Нижний Новгород» на своем поле одолел «Рубин» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Нижегородцы взяли верх со счетом 2:1.

Нижний Новгород
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Счет был открыт уже на 2-й минуте матча. В первой же атаке нижегородцы заработали право на пенальти, который реализовал полузащитник Николай Калинский. В середине первого тайма казанцы сравняли счет: гол забил нападающий Андерс Дрейер. Для 23-летнего датчанина это 7-й гол в чемпионате России в этом сезоне. Но в концовке первого тайма все тот же Калинский вновь вывел хозяев вперед. Для него это пятый мяч в сезоне и хавбек стал лучшим бомбардиром команды.

«Нижний» выиграл первый матч в последних семи встречах. Отметим, что последний раз команда Александра Кержакова набирала три очка в чемпионате как раз в матче с «Рубином» в первом круге. «НН» набрал 18 очков и вышел на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы потерпели третье поражение в последних четырех матчах. На счету «Рубина» 22 очка и 10-е место.

Нижний Новгород
2:1
Первый тайм: 2:1
Рубин
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