«Динамо» обыграло «Уфу», оставшуюся вдевятером в первом тайме

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Мячи забили Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86). На шестой минуте был удален форвард «Уфы» Вячеслав Кротов, на 36-й — еще один футболист гостей защитник Эгаш Касинтура.

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьский покинул поле на седьмой минуте из-за травмы. В перерыве матча активная часть фанатов «Динамо» покинула трибуну, поддержав акцию протеста других фанатов в связи с инцидентом, произошедшим после матча ЦСКА — «Зенит».