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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» обыграло «Уфу», оставшуюся вдевятером в первом тайме

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» на своем поле обыграло футбольный клуб «Уфа» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Динамо
УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. Мячи забили Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86). На шестой минуте был удален форвард «Уфы» Вячеслав Кротов, на 36-й — еще один футболист гостей защитник Эгаш Касинтура.

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьский покинул поле на седьмой минуте из-за травмы. В перерыве матча активная часть фанатов «Динамо» покинула трибуну, поддержав акцию протеста других фанатов в связи с инцидентом, произошедшим после матча ЦСКА — «Зенит».

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» располагается на втором месте, набрав 35 очков и отставая на два балла от петербургского «Зенита». «Уфа» идет 14-й с 16 очками. В следующем туре «Динамо» примет «Зенит» 12 декабря, «Уфа» в тот же день на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
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