Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
5.12
Ювентус
Дженоа
20
Футбол. Зарубежный
5.12
Сельта
Валенсия
12
Все события
Фоторепортажи
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
12:12 (мск), источник: ТАСС

Ордец: Футболисты «Динамо» сделают все для победы над «Зенитом»

Московская команда сыграет с петербуржцами 12 декабря.

Динамо
Уфа
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 18, 12.12.2021, 14:00

Динамо-Зенит-

МОСКВА, 5 декабря. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Игроки московского футбольного клуба «Динамо» сделают все, чтобы победить петербургский «Зенит» и закончить первую часть сезона на первом месте в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС рассказал защитник бело-голубых Иван Ордец.

В воскресенье «Динамо» на своем поле обыграло «Уфу» со счетом 2:0 в матче 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» одержало четвертую победу подряд в нынешнем розыгрыше РПЛ и располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 играх, отставание от идущего первым «Зенита» составляет два очка. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Зенитом» 12 декабря.

«Я в “Динамо” 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции, — сказал Ордец. — Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте. Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах».

Динамо
2:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
 Туктамышева стала второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило
Флаг не вернули. Отстранение россиян продлится больше шести лет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь