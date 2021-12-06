Ордец: Футболисты «Динамо» сделают все для победы над «Зенитом»

В воскресенье «Динамо» на своем поле обыграло «Уфу» со счетом 2:0 в матче 17-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Динамо» одержало четвертую победу подряд в нынешнем розыгрыше РПЛ и располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков в 17 играх, отставание от идущего первым «Зенита» составляет два очка. В следующем туре бело-голубые дома сыграют с «Зенитом» 12 декабря.

«Я в “Динамо” 2,5 года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции, — сказал Ордец. — Мы будем делать все, чтобы закончить эту часть на первом месте. Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, все в наших головах и ногах».