«Краснодар» обыграл «Сочи» и поднялся на третье место в таблице РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Виктор Классон (23-я и 53-я минуты), забивший свой первый мяч с пенальти. У хозяев отличился Матео Кассьерра (19). Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка прямой красной карточкой на 87-й минуте.
«Краснодар» набрал 28 очков и поднялся в первую тройку, обойдя «Сочи» (28) за счет преимущества в личных встречах. «Черно-зеленые» дважды обыграли сочинцев в нынешнем сезоне.
В следующем туре «Краснодар» 12 декабря примет «Нижний Новгород», «Сочи» на следующий день сыграет дома с московским «Спартаком».