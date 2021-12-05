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21:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Сочи» и поднялся на третье место в таблице РПЛ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» победили в гостях «Сочи» в матче 17-го тура чемпионата России и поднялись на третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сочи
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Виктор Классон (23-я и 53-я минуты), забивший свой первый мяч с пенальти. У хозяев отличился Матео Кассьерра (19). Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка прямой красной карточкой на 87-й минуте.

«Краснодар» набрал 28 очков и поднялся в первую тройку, обойдя «Сочи» (28) за счет преимущества в личных встречах. «Черно-зеленые» дважды обыграли сочинцев в нынешнем сезоне.

В следующем туре «Краснодар» 12 декабря примет «Нижний Новгород», «Сочи» на следующий день сыграет дома с московским «Спартаком».

Сочи
1:2
Первый тайм: 1:1
Краснодар
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