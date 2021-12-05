«Краснодар» обыграл «Сочи» и поднялся на третье место в таблице РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Виктор Классон (23-я и 53-я минуты), забивший свой первый мяч с пенальти. У хозяев отличился Матео Кассьерра (19). Гости завершали матч в меньшинстве после удаления Гжегожа Крыховяка прямой красной карточкой на 87-й минуте.