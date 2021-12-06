Главное в туре: «Зенит» теряет очки, «Спартак» спасается в меньшинстве

«Ростов» зарубился с чемпионом

Стартовал 17-й тур матчем в Санкт-Петербурге, где лидирующий в чемпионате «Зенит» принимал «Ростов». Перед началом игры большинство прогнозистов сходилось во мнении, что гостей ожидает разгромное поражение. Однако с первых же минут футболисты в желтой форме показали, что они приехали не для того, чтобы просто походить по прекрасному питерскому газону. Заработанный Алмквистом пенальти, как нельзя лучше демонстрирует заряженность гостей. Шведа в том моменте не смог бы остановить не то что Чистяков, но и Ван Дейк с Серхио Рамосом — настолько яростно полузащитник желал пробиться к воротам Михаила Кержакова.

А через 14 минут случился гол Николая Комличенко, который вызвал возмущение у хозяев, хотя со стороны показалось, что он был забит с соблюдением всех правил — в еврокубках форварды постоянно играют так же жестко, как нападающий «Ростова».

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Подопечным Сергея Семака потребовалось немало мало времени, чтобы прийти в себя и отыграться, но им это удалось — дубль оформил Клаудиньо. Причем первый мяч олимпийского чемпиона был особенно красив.

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Матч так и завершился результативной и в чем-то сенсационной ничьей (2:2).

Так мощный по российским меркам «Зенит» в очередной раз потерял очки в матче с не самым сильным соперником: еще свежи в памяти недавняя ничья с «Уралом» (0:0) и домашние поражения от «Сочи» и тульского «Арсенала» с одинаковым счетом —1:2. Тем временем ближайшие преследователи питерцев — московское «Динамо» — сократили свое отставание до двух очков, благодаря уверенной победе над «Уфой» (2:0).

ЦСКА снова не убеждает

ЦСКА не побеждал в Российской премьер-лиге уже больше месяца и вот наконец-то удача улыбнулась команде Алексея Березуцкого. Это именно удача, потому что назвать победу над самарскими «Крыльями» логичной и заслуженной очень сложно. Самарцы больше атаковали, были острее, да и в целом от них исходило куда больше уверенности на поле, чем от номинального фаворита.

Однако в составе армейцев есть такие игроки как Игорь Акинфеев и Чидера Эджуке. По сути, именно благодаря индивидуальному мастерству этих двух футболистов, гости и победили. Российский голкипер, как всегда показал класс, вытащив несколько опасных ударов соперника, а нигериец практически в одиночку сотворил единственный и победный гол для своей команды в этом матче.

С обороной москвичей все давным-давно понятно: она далеко не самая плохая в нашей лиге, но и не сверхнадежная — защитники ошибаются довольно часто, чего только стоит матч 14-го тура против «Сочи» (1:4). Однако куда большее недоумение вызывает нападение, которое с неимоверным трудом создает опасные моменты у чужих ворот.

«Крылья», в свою очередь, смотрелись достойно и доказали всем, что не зря считаются одной из самых интересных команд нынешнего сезона. Будь в составе самарцев более классные исполнители, то они наверняка бы забрали три очка на прошедших выходных.

«Спартак» снова удалился, но победил

Ожидания от игры московского «Спартака» перед домашним матчем с «Ахматом» были очень высоки. В 16-м туре подопечные Руя Витории чудом вырвали ничью у «Уфы» на последних минутах и сильно разочаровали по качеству игры. Этот результат опустил красно-белых на 10-е место, которое обязывало их во что бы то ни стало обыгрывать грозненцев.

Хозяева начали активно: провели несколько опасных атак, одна из которых привела к голу Виктора Мозеса. Однако уже на 32-й минуте совершенно необязательное удаление схлопотал Александр Соболев, поставив свою команду в затруднительное положение. Понятно, что нападающий нарушил правила ненамеренно, но основания для удаления у арбитра имелись. Оставшись в меньшинстве, красно-белые сконцентрировались на обороне и в концовке тайма гости все-таки отыгрались, благодаря голу Даниила Уткина. На этот раз мастер штрафных ударов забил не с излюбленного стандарта, а отлично открывшись на линии офсайда внутри штрафной площади и пробив мимо Селихова.

Вторая 45-минутка прошла относительно спокойно, но на 87-й минуте Квинси Промес забил свой гол и принес-таки «Спартаку» победу. Так «Ахмат» упустил прекрасную возможность войти в четверку, а «Спартак», в свою очередь, укрепил позиции в середине турнирной таблице и пока вряд ли может рассчитывать на что-то большее.

«Локомотив» — худшая команда РПЛ прямо сейчас?

А вот «Локомотив» продолжает лихорадить. Железнодорожники проигрывают всем подряд уже на протяжении трех матчей подряд — это худший результат на данном отрезке сезона среди всех команд лиги.

На этот раз подопечные Маркуса Гисдоля уступили «Уралу» (0:1). Красно-зеленые сыграли заметно лучше, чем в прошлом туре против тульского «Арсенала». Тем не менее этого все равно оказалось мало для того, чтобы заработать хотя бы одно очко. В каких-то моментах хозяевам откровенно не везло, а где-то екатеринбуржцев выручал блистательный Илья Помазун. Даже после удаления Едвая во втором тайме железнодорожники шли вперед и старались сравнять счет, но это им сделать так и не удалось.