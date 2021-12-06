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17:51 (мск), источник: Sport24

Апелляционный суд взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона для профессионального футбольного клуба ЦСКА (в настоящее время — «ВЭБ-Арены»), взыскал с клуба более 348 миллионов рублей.

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Источник: Sport24

Как следует из опубликованного в понедельник постановления суда, апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ООО «Бета», получившего права требования от «Ф-Групп» по цессии, на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск «Ф-Групп». Суд изменил решение первой инстанции, взыскав с ответчика более 348 миллионов рублей из 491 миллиона, которые требовал истец.

Спор вытекает из договора подряда на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом стоимостью более 11 миллиардов рублей, который ПФК ЦСКА как застройщик заключил с истцом (прежнее наименование — «ПСП-Фарман») в 2013 году.

За нарушение сроков выполнения работ и недоделки клуб насчитал генподрядчику неустойку в размере более 4,5 миллиарда рублей. Между тем, договор предусматривал, что неустойка не может превышать 7,63% от цены договора — это чуть более 839 миллионов рублей. При этом размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Всю эту сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.

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В своем иске генподрядчик в июле 2020 года потребовал взыскать с клуба более 548 миллионов рублей гарантийного удержания, но позже уменьшил сумму иска до 491 миллиона — он признал справедливость неустойки в размере около 57 миллионов рублей. По мнению истца, заказчик неправомерно удержал деньги, так как существенных негативных последствий у него не возникло.

Суд первой инстанции, однако, поддержал ответчика, заявившего, что стадион был сдан в эксплуатацию летом 2016 года, но здания офисного центра и гостиницы клуб не мог полностью использовать вплоть до 2020 года, и из-за неполученной арендной платы ПФК ЦСКА потерял около 1,7 миллиарда рублей.

Апелляционный суд в своем постановлении указал, что вопрос упущенной выгоды не имеет отношения к делу, соответствующие требования ЦСКА не заявлял. В то же время суд уменьшил неустойку, посчитав ее несоразмерной. Суд решил, что достаточным будет удержание 200 миллионов рублей, остальную сумму он обязал ответчика вернуть.

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