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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист «Зенита» рассказал о разорении и работе грузчиком

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной Украины Роман Максимюк рассказал о том, что страдал игроманией. Об этом сообщает Fanday.

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По словам игрока, пристрастие к казино полностью его разорило. Он подчеркнул, что проиграл все деньги. Теперь, по словам Максимюка, он работает грузчиком.

Украинец также рассказал, что на премиальные за победу с «Зенитом» в Кубке России 1999 года купил три квартиры в Ивано-Франковске. Позже всю эту недвижимость пришлось продать ради одной квартиры в Киеве. Жилплощадь Максимюк при разводе оставил бывшей супруге.

В составе «Зенита» Максимюк выступал с 1998-го по 1999 год. В его активе также пять матчей за сборную Украины. Карьеру полузащитник завершил в 2011-м.

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