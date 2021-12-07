Ларссону вручили «Золотого гладиатора» как лучшему игроку «Спартака» в сезоне-2020/21

Напомним, в прошлом сезоне Ларссон стал лучшим бомбардиром «Спартака» в РПЛ. Он забил 15 мячей, в том числе стал автором победного гола в дерби с ЦСКА. В текущем сезоне он провёл в Российской Премьер-Лиге 14 матчей и не забил ни одного гола. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2023 года.