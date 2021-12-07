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18:43 (мск), источник: РБК

РФС назвал причины отключения камер на стадионе ЦСКА в матче с «Зенитом»

Отключение камер видеонаблюдения на стадионе ЦСКА во время матча чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом» было связано с техническим сбоем или злонамеренным действием кого-то из сотрудников. Об этом журналистам рассказал глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Каменской.

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Источник: РИА "Новости"

«На данный момент есть два официальных заключения независимых компаний, занимающихся ИT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия практически невозможно. Основная версия: технический сбой либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к этому», — цитирует Каменского «Матч ТВ».

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Во вторник в РФС состоялось заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками. По его словам, на этом заседании были рассмотрены недостаток координации службы безопасности клуба и службы безопасности лиги. «Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины того инцидента, который произошел с системой видеонаблюдения, и, более того, они сообщили, что по установлению факта этого события были написаны соответствующие заявления в правоохранительные органы», — добавил Каменской.

28 ноября в матче 16-го тура «Тинькофф» Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА проиграл «Зениту» на «ВЭБ Арене» в Москве со счетом 0:2. В конце встречи болельщики ЦСКА устроили фаер-шоу, а после окончания игры сотрудники полиции и ОМОНа начали массовые задержания фанатов. В итоге были задержаны несколько сотен человек, по неофициальным данным, — 408, полицейские составили 51 протокол об административных правонарушениях. Савеловский суд запретил в общей сложности 20 болельщикам ЦСКА в течение двух лет посещать официальные спортивные соревнования.

Позднее стало известно, что камеры видеозаписи на стадионе были отключены с 57-й минуты. Глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявлял, что отключение камер в фанатском секторе ЦСКА на «ВЭБ Арене» было спланированной хакерской атакой.

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