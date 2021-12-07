Мурзагулов обратился к Моргенштерну: Поддержи «Уфу». Народ ждет тебя в футболе

— А почему бы в такие трудные времена для «Уфы» не пригласить Моргенштерна поддержать команду? Это же миллионная аудитория.

— Алишер ничего не понимает в футболе.

— И что? Он же точно привлечет внимание к проблеме и приведет новых болельщиков для команды. Прекрасная коллаборация.

— У нас есть Face! Ваня нас поддерживает. А одно время он чуть ли не в клетку ходил.

— Так что с Алишером? Пригласим его на футбол?