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19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мурзагулов обратился к Моргенштерну: Поддержи «Уфу». Народ ждет тебя в футболе

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью «СЭ» обратился к Моргенштерну.

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Источник: РИА "Новости"

— А почему бы в такие трудные времена для «Уфы» не пригласить Моргенштерна поддержать команду? Это же миллионная аудитория.

— Алишер ничего не понимает в футболе.

— И что? Он же точно привлечет внимание к проблеме и приведет новых болельщиков для команды. Прекрасная коллаборация.

— У нас есть Face! Ваня нас поддерживает. А одно время он чуть ли не в клетку ходил.

— Так что с Алишером? Пригласим его на футбол?

— Я ему предложу! А давайте я прямо сейчас обращусь к нему: «Алишер, народ ждет тебя в футболе! Поддержи “Уфу”. Мы будем ждать».

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