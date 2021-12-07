Суд в Башкирии окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

В июне Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства «Спартака».

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«Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме, — сказала Чачуа. — Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения».

«В прошлый раз они приняли дело к своему слушанию по первой инстанции, а сегодня вынесли окончательное решение, то есть отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция. Чем отличается от того, что было раньше: до этого решение не вступило в законную силу, то есть сначала было решение Октябрьского суда Уфы, его отменил Верховный суд, сегодня Верховный суд полностью отказал Газизову и вынес решение, можно сказать, в пользу “Спартака”. Соответственно, сегодня решение вступило в законную силу», — добавила Чачуа.