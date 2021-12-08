«Карпина с Дзюбой помирит матч с Польшей». Кирилл Набутов — о России в стыках, «Зените» и будущем Семака

Говорить с ним о футболе всегда интересно — а уж о его «Зените» особенно! Потому что, несмотря на традиционную питерскую преданность, Кирилл Викторович всегда объективен в обсуждении своей команды. Что не мешает быть и достаточно жестким. В разговоре он реагирует на все с улыбкой и легкой иронией — так же, как вел свои репортажи его отец, кумир ленинградских болельщиков Виктор Набутов.

Держал микрофон так же крепко, как и мяч

— Это был его фирменный стиль, — вспоминает Набутов-младший. — Отец считал, что рассказывать об игре нужно весело, с настроением, давая возможность окунуться в нее тем, кто ей живет, прильнув к радиоприемникам. А потому не упускал возможности по ходу матча запустить в эфир шутливый комментарий. «Ну что же вы, товарищ Глотов, так грубо себя ведете? Так ведь за хулиганство и в милицию могут прямо с поля забрать!» — посмеивался он, когда динамовский защитник врезался в форварда «Зенита» Бурчалкина.

Или, реагируя на ошибку тбилисского вратаря, кричал в микрофон: «Куда же ты, генацвале Урушадзе, побежал из ворот без командировочного удостоверения?! Вернись!» Вообще-то, в то время подобные вольности на радио не приветствовались. Но Набутову, как легенде ленинградского футбола, их прощали. Примерно в таком же ключе вел потом репортажи замечательный вратарь и комментатор Владимир Маслаченко.

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— Я слышал, что болельщики любили пошутить об отце: «Витька так же крепко держит микрофон, как и мяч!» В чем был секрет такой любви болельщиков к голкиперу Набутову? Ведь он играл не в «Зените», считавшемся футбольным лицом города, а в скромном «Динамо».

— А отец никогда в «Зенит» и не рвался. Ведь именно «Динамо» помогло ему вернуться в Ленинград из оренбургской ссылки, куда еще до войны была отправлена наша семья. В 1938 году его приглашали в «Спартак» братья Старостины, хотя в нем играли такие вратари, как Жмельков с Акимовым. Но он отказался. И до конца был верен родному «Динамо», в котором закончил в 31 год после тяжелого перелома руки.

Может, за эту преданность его и уважали. А еще за то, что играл он весело, азартно, с каким-то вызовом соперникам: а ну, кто мне сумеет забить?! С «Зенитом» же стал близок уже как комментатор, репортажи матчей которого вел с особым удовольствием. Но не было случая, чтобы кто-то обвинил отца в проявлении особых симпатий к команде своего города.

Разговоры о том, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита», — полный бред

— И в этом Набутов-младший тоже похож на отца, — подвожу я итог воспоминаниям, чтобы перейти к сегодняшним делам «Зенита». — Несмотря на трудную домашнюю ничью с «Ростовом», команда Семака — лидер и фаворит чемпионской гонки. А весной еще и выступит в Лиге Европы. Но градус критики команды все равно предельно высок. То «Зенит» упрекают в беззубой игре с «Мальме», то после выездной победы над ЦСКА тычут тактикой «автобуса». Тебя это не удивляет?

— Нисколько. С клуба, у которого нет проблем с деньгами и самый крепкий состав в чемпионате, особый спрос. Отсюда и постоянные претензии в отсутствии красивой игры, неудачах в Европе и прочих «автобусах». Так почему бы, засучив рукава, не выплеснуть все это в интернет, где на подобные заметки есть спрос? Вспомните, какая волна поднялась после покупки Малкома за 40 миллионов — такие деньги на ветер! А сейчас он — знаковая фигура «Зенита». Да, с «Мальме» и ЦСКА не было яркой игры. Но результат-то получен. И это главное в футболе. Что, сборная Манчини выиграла Евро благодаря феерической игре? Но стала чемпионом! И никто в тренера камней не бросал.

— Зато в этом плане достается Семаку — за безволие в Лиге чемпионов и оборонительный футбол, за мнимые конфликты то с Дзюбой, то с Ракицким. А тут еще всплыла информация о непогашенных автомобильных штрафах. Похожая история была у Аленичева в Красноярске… Не кажется, что кому-то выгодно такое нагнетание обстановки вокруг тренера «Зенита»?

— Никто не в состоянии предсказать будущее любого тренера. Особенно того, кто работает в «Зените». Это настолько закрытый клуб, в который и муха не залетит. Так что понять всех происходящих в нем нюансов никому из посторонних не дано. То, что в Лиге чемпионов мы не ровня ни «Челси», ни «Ювентусу», сразу же было ясно даже дилетантам. Хотя в Лондоне «Зенит» выглядел очень достойно. Четыре очка, отобранных у лидера чемпионата Швеции «Мальме», вывели нас в Лигу Европы. И это шанс! А пока тысячу раз прав Олег Романцев, заявивший, что на сегодня выступление «Зенита» в еврокубках — потолок нашего клубного футбола. Тем, кто хочет поставить будущее Семака под сомнение, я бы напомнил, что от добра добра не ищут.

— А вот в «Локомотиве», когда увольняли Семина после трех отличных сезонов, до сих пор считают иначе.

— Я не очень сведущ в делах «Локомотива». А мой товарищ Вася Кикнадзе подробностями этого грустного события не делился. Когда потребовалось, там быстренько вспомнили о возрасте Юрия Павловича, который, кстати, никогда на здоровье не жаловался. А такой ход всегда был прекрасным поводом для расправы. От Семака по этой статье никак не избавишься. Так что, надеюсь, у него обойдется без ножа в спину.

— Как после поражения от «Сочи» ты отнесся к разговорам, что это была «материальная» помощь «Зенита» своему фарм-клубу?

— Это полный бред! Если бы речь шла о возможном вылете «Сочи», а «Зенит» уже обеспечил бы себе золото чемпионата, то подобные намеки еще могли бы иметь под собой какую-то почву. А так это похоже на очередную неуклюжую попытку бросить камушек в огород Семака, профессионализм и честность которого лично у меня сомнений не вызывает.

— Не боишься предстать в роли адвоката Сергея Богдановича?

— Напротив, это было бы для меня очень приятно. Но он в моих услугах не нуждается, поскольку уверен — в футболе не найдется ни одного человека, который бы усомнился в его порядочности.

Миранчук не станет заменой Азмуну, но в игру «Зенита» он бы вписался

— А как после игры с «Мальме» ты воспринял атаку Владимира Быстрова с обвинениями «Зенита» в трусливой игре?

— Прежде всего, этим он серьезно задел питерских фанатов, с которыми у него очень сложные отношения. Они считают, что Володька заражен вирусом «Спартака», хотя футболиста из него сделали в Питере. Как и из Сереги Дмитриева, который тоже поиграл в «Спартаке». Но отношение к нему нормальное. Так что слова Быстрова — это прежде всего очередной всплеск обиды на «Зенит». А ведь были времена, когда он вместе с Аршавиным, Кержаковым, Малафеевым, Радимовым, Денисовым выходил на поле «Петровского» в футболке клуба. Вот тогда это была по-настоящему питерская команда!

— Кстати, пару лет назад один из уважаемых игроков Борис Чухлов от имени ветеранов заявил, что питерские болельщики очень недовольны политикой комплектования «Зенита», который вопреки традициям делает ставку на легионеров. После трех чемпионств подряд эта тема потеряла актуальность?

— Она вечна. И всплывает только в моменты спадов «Зенита». Вот тогда начинают вспоминать чемпионскую команду-84, в которой большинство было своих, питерских. И сразу же начинаются разговоры, что вот тогда ребята бились за город на Неве, а не за бабки и тому подобное. Но те, кто заводит эту песню, не понимают или не хотят понять, что на дворе другие времена.

— Что ты имеешь в виду?

— То, что происходит во всем мире, где футбол уже не просто игра, а еще и политика с бизнесом. Спонсор любого клуба хочет, что бы тот, в кого он вкладывает свои деньги, держал марку. И «Зенит» в этом плане не исключение. А для этого нужны исполнители такого уровня, которые могли бы результатами обеспечить Питеру репутацию столицы российского футбола. И три чемпионства подряд — заявка на это.

Возможно, клуб и был бы рад сделать ставку на своих воспитанников. Но пока они в дефиците. И сегодня таких в составе только двое — Миша Кержаков из Кингисеппа и Дима Чистяков из Пикалево. Остальные приезжие. Я тут в Instagram в шутку написал, что победу в матче с «Динамо» «Зениту» обеспечили только легионеры — Клаудиньо, Вендел, Дзюба и Ракицкий. Так такой шум поднялся!..

— Кстати, о Ракицком. Согласен, что он и Ловрен по сравнению с прошлым сезоном сдали?

— На все сто процентов. И прав Игорь Корнеев, сказав: то, как они сдали в скорости, было особенно заметно в матчах Лиги чемпионов. Вспомните, как с «Мальме» от Ловрена, которого в перерыве заменил Ерохин, убегал Левицки. Но у всех футболистов бывают спады. Думаю, что с Ракицким и Ловреном не исключение. А поскольку они бойцы опытные, то еще наверняка сумеют помочь «Зениту». Хотя Семак все чаще стал доверять прибавляющему на глазах Чистякову.

— Клаудиньо — находка для «Зенита»?

— Пожалуй. По легкости и быстроте работы с мячом он чем-то напоминает знаменитого соотечественника Роналдиньо. Поначалу парень просто творил чудеса. А потом что-то начал закисать — то ли физически сдал, то ли холодная погода сказывается. Но это хавбек с игровой изюминкой, с которым по технической оснащенности у нас может сравниться, пожалуй, лишь Хвича Кварацхелия из «Рубина».

— В усилении какой позиции прежде всего нуждается «Зенит»?

— После Зырянова и Широкова, мне кажется, в средней линии ему не хватает таких, как они, — думающих хавбеков-организаторов. Малком, Вендел и Клаудиньо могут многое, но они не из конструкторов. К тому же не всегда стабильны. Какой момент загубил с ЦСКА Малком, когда из убойной позиции не сумел попасть в пустой угол ворот Акинфеева! Вендел больше действует сзади. А Клаудиньо, как уже говорил, что-то подсел.

— А что скажешь о возможном появлении в этой роли Алексея Миранчука из «Аталанты»?

— Не думаю, что он из тех, кто способен вести игру. Алексей, как и Ерохин с Кузяевым, ближе к атаке. Хотя с его пониманием игры и умением ставить последнюю точку в атаке «Зениту» он пригодится.

— В случае ухода летом Азмуна, решившего не продлевать контракт, Миранчук может восполнить его потерю в передней линии?

— Не уверен. Они разноплановые футболисты. Сердар — типичный форвард, способный сыграть на острие. Алексей больше подключается к атаке со вторых позиций. Так что с уходом Азмуна «Зениту» придется решать проблему второго чистого нападающего.

— Желание Азмуна покинуть «Зенит» сильно удивило?

— Честно говоря, не очень. Мне кажется, что он просто устал психологически и ему хочется сменить обстановку. К тому же появилась конкуренция в лице Мостового. Может, иранцу захотелось в Европу — быть ближе к Салаху? И хотя здесь много неясного, видно, что Сердару требуется перезапуск. Хотя не исключаю, что все еще может измениться.

Если вам дорога сборная, перестаньте дергать Карпина

— В общем, летом атака «Зенита» точно изменится. Тем более что постепенно «Зенит» перестает быть «дзюбозависимой» командой. Это временное явление или неизбежный процесс, на котором сказывается возраст Артема?

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— В футболе все временно. Дзюба не молодеет, что влияет и на игровую стабильность, и на быстроту восстановления. Но он по-прежнему боец и лидер, которого Семак старается использовать на максимум. Выпустил Артема в концовке с ЦСКА — и тот сделал свое дело: отдал голевой пас Мостовому. Да, порой у Дзюбы теряется подвижность, появляется усталость. Но непредсказуемость, характер и опыт всегда при нем. Карпин не может об этом не знать. А потому их с Дзюбой должен помирить матч с Польшей.

— Раз мы коснулись темы сборной, как ты воспринял появление в ней Карпина?

— Для меня его приход неожиданностью не стал. Амбициозный мужик, который не побоялся броситься в омут проблем сборной. При этом зная, что его решение не всем придется по нраву. Что сразу вылезло наружу после первых же матчей. В чем только тогда Карпина не упрекали — и в том, что мало забили Мальте, что плохо двигались с Кипром, что не было остроты в атаках. И никто из критиканов словно не знал, что он в сборной без году неделя, а ему достались игроки, которых готовили другие тренеры. А уж после 0:1 с Хорватией недругов Валерия Георгиевича и вовсе прорвало.

— Поражение в Сплите — следствие слабой игры сборной? Или несчастный случай?

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— Скажу так: мы проиграли на выезде команде, которая объективно сильнее нас. Можно сколько угодно говорить о превратностях погоды, о тяжелом поле. Но ведь если бы газон был нормальным, то такие умельцы, как Модрич с партнерами, могли бы доставить нашей команде еще больше неприятностей. Мы же действовали так, как это позволял делать соперник. Хотя и были в нескольких минутах от желанного очка, если бы не трагическая ошибка Кудряшова. Но уверен, что выполни Карпин задачу — он все равно услышал бы про «трусливый футбол», про «не ту тактику», «не тот состав». Потому обращаюсь к тем, кому небезразлична судьба нашей с вами сборной: перестаньте дергать Карпина, дайте ему спокойно работать! А остальным, как говорится, бог судья.

— Комментатор Денис Казанский недавно сказал, что те, кто сейчас носят Карпина на руках, отвернутся от него первыми. Ты согласен с коллегой?

— Денис — хороший парень. Но Америки он не открыл. Такова суть тренерской профессии: выиграл — ты король, проиграл — изгой. После чемпионской победы «Зенита» Садырин в Питере стал богом. А когда команда начала валиться, его стали проклинать последними словами. После исторической победы над чемпионами мира на «Стад де Франс» Романцева провозгласили лучшим тренером России, а после поражения от хозяев мирового первенства в Японии, кляня его имя, громили Манежную площадь. И тысячу раз был прав мудрый шотландец Энди Роксбург, однажды с болью сказавший: «В футбол играют либо мячом, либо головой тренера!».