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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Ушел из жизни бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула

Ушел из жизни бывший игрок и тренер «Ростова» Игорь Гамула в возрасте 61 года, сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: ФК "Ростов"

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — говорится в сообщении «Ростова».

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.

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