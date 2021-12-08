Стала известна предварительная причина смерти Игоря Гамулы
Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти бывшего наставника клуба Игоря Гамулы.
Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский назвал предварительную причину смерти бывшего наставника клуба Игоря Гамулы.
«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце.
В пятницу должна была состояться игра с молодёжкой “Спартака”. Вчера днём общались с ним, а когда звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», — сказал Станиславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера.