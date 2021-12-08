Главный тренер сборной России Карпин выразил соболезнования семье и близким Гамулы
Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула умер в среду на 62-м году жизни.
Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула умер в среду на 62-м году жизни.
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин выразил соболезнования родным и близким бывшего тренера «Ростова» Игоря Гамулы, умершего в среду на 62-м году жизни.
Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год, в это время Гамула тренировал молодежную команду, а также работал в должности селекционера клуба.
«Не верится, просто шок, — написал Карпин в своем “Инстаграме”. — Не может быть. Василич, нам будет тебя очень не хватать. Искренние соболезнования родным и близким, светлая память!».
Гамула возглавлял «Ростов» в 2014 году. Также он тренировал украинские клубы «Таврия» и «Закарпатье», новороссийский «Черноморец», латвийскую «Даугаву» и московский «Гераклион».