«Раньше я был молодой и красивый, а теперь просто красивый». Не стало душевнейшего Игоря Гамулы

Скончался Игорь Гамула. В последние годы жизни он не тренировал на высоком уровне — работал в аналитическом отделе «Ростова», был старшим тренером молодежной команды. Каких-то невероятных достижений в качестве игрока у Гамулы тоже нет — разве что победа в Кубке СССР в 1981 году в составе ростовского СКА.

Но в этом и заключается феномен Игоря Васильевича. Своей душевностью, добротой и открытостью ко всему новому он заслужил любовь нескольких поколений футбольных болельщиков. Ветераны помнят его преданность Ростову и «Ростсельмашу», взрослые до сих пор кайфуют от нарезок с выступлениями тренера на пресс-конференциях, а дети узнают на улицах благодаря каналу на ютуб, где Гамула в 60 лет отжигал так, как молодым и не снилось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bb4Y1Eolrmv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bb4Y1Eolrmv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bb4Y1Eolrmv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Игорь Гамула (@igor_gamula_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гамула попал в футбол во многом случайно. В детстве его приметил пионервожатый, который договорился с мамой Игоря и отвез его в Луганск. В интернате ему не понравилось, но позже прикипел. В интервью «Голу» Гамула рассказывал, что с той детской игрой на площадках сейчас не сравнится ничто.

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«В наше время было по-другому: кусок хлеба с сахаром на целый день и во двор. Сейчас во дворах никого нет, никто не гуляет и не играет. Сидят в гаджетах с утра до ночи, не видя ничего.



Ему было важно чувствовать драйв и вкус жизни — потому в начале карьеры он отказался от приглашения в киевское “Динамо” от самого Валерия Лобановского, решил продолжить карьеру в скромном Луганске: “Решил, что лучше буду первым парнем на деревне, чем последним в городе”.

Затем был Ростов, где Гамула и провел большую часть карьеры. Если вы даже не застали эпоху советско-российского футбола конца XX века, то несколько историй от Гамулы передадут вам весь колорит.

«Не хочется говорить свое я, но я был талантливым футболистом, — рассказывал Гамула. — Если бы занимался футболом, то, наверное, вырос бы в большого футболиста и уехал в “Ювентус”, как Заваров. Но вот эта зараза [алкоголь] больше переманивала. Не сказать, чтобы увлекался с утра до ночи. Нет. Не было таких восстановлений, как сейчас. У нас восстановление — пиво, шампанское и все остальное».

Гамула в красках рассказывает про то, как футболисты гуляли в то время. Обычная история — поездка в Адлер перед отбоем, где Игорь вместе с другом Заваровым зависли с авиаконструкторами и стюардессами. Вернулись в свой отель, забравшись через балкон, а спаливший их тренер Герман Зонин заставлял ходить по деревянному полу — проверял, пьяные или нет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BklEO-mniC1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BklEO-mniC1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BklEO-mniC1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Игорь Гамула (@igor_gamula_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Или вот еще история — как-то вечером перед матчем 6 игроков СКА, включая Гамулу, решили бахнуть коньяка.

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«Из тех шестерых, кто поправлялся коньячком, на поле остаюсь я один, — вспоминал Гамула в интервью “Чемпионату”. — 90 минут шарашил туда-сюда. И ведь могли выиграть! Сашка Воробьев три момента не реализовал! И вроде так здорово дышалось, а ничего не могли сделать. В итоге проиграли 0:1. Казаченок забил обидный гол: ковырнул мяч еле-еле, а вратарь ошибся. Не должны были проигрывать. Хотелось на эйфории домой приехать, нас там половина Ростова ждала. Вбегаю в раздевалку: думаю, щас задам жару. А там никого. Открываю дверь в душевую. А там мне Витя Радаев сразу суёт в руки стакан шампанского — холодного-холодного! И я его хвать: “Ммм!” И передумал на парней ругаться. Потом ночью перед отъездом продолжили».

Всегда своим футболистам говорю: если б вы выпили столько, утонули бы! Хотя ответственность была большая. Я всегда переживал, чтобы не опоздать. Мы однажды с Заваровым проснулись — никак не поймём, где находимся. А вокруг ни такси, ничего… Стали искать, куда идти, на чем ехать. Смотрим — магазин «Спорттовары». Мысль сразу пришла, я же умный парень. Купил два мопеда по 180 рублей. «Верховина», как сейчас помню. Рядом «ЗиЛ» 130-й стоит. За 25 рублей водитель налил нам бензина, завёл. Завар боялся ехать, я его успокоил: «Садись, давай». Так и поехали — прямо на базу СКА".

Алкоголь был частью жизни Гамулы, пусть и далеко не самой важной. Он рассказывал, как строились эти взаимоотношения: «Если пить, то недельку, а потом трезвым ходить целый год».

«У нас раньше без алкоголя не было какого-то праздника, — рассказывал он. — Был один ресторан на город. Выиграли — пошли на радостях выпить. Я никогда не дурагонил, не быковал. Если понимал, что уже все, ложился спать. Чтобы позволять себе что-то вульгарное — у меня нет такого. Все красиво. Чтобы я упал и меня таскали — такого нет».

"Я не святой. Сегодня я нарушил, напился, забылся, но на тренировку и игры выходил, пахал, рыл землю, было тяжело, не подавал вида". Игорь Гамула

По окончании карьеры Гамула стал еще более медийным персонажем — его пресс-конференции и интервью в мгновение ока становились хитами. Игорь Васильевич непринужденно острил — тренируя середняка УПЛ, говорил, что два матча с киевским «Динамо» — это шесть очков. А после вылета из УПЛ на вопрос, где продолжит работать, с ухмылкой ответил — «Милан» интересуется. Свою речь Гамула обильно снабжал матерком или словами типа «млин». Позже стыдился этого, но ничего поделать не мог — эмоции."Можно, конечно, и без мата. Но с матом футболисты быстрее понимают. Я импульсивный и могу выругаться. Но я еще ни одного футболиста не оскорбил, не унизил, не обозвал. Я могу для связки слов употребить. Это чтобы объяснить, где правильно, а где нет.

Стараюсь не смотреть нарезки с собой в интернете. Мне так стыдно становится, честно. Особенно когда где-то перегибаю палку. Не держу себя, отдаю работе, ни о чем не думаю. Знаю, что здесь все свои. Я же потом прихожу на теорию, объясню, спрашиваю, нет ли обиды. Мне отвечают: «Нет, Васильич, какие обиды».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9HkisMlnYY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9HkisMlnYY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9HkisMlnYY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Игорь Гамула (@igor_gamula_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одно потрясабщее качество Гамулы — уменее посмеяться над собой. Легендарной стала цитата «Раньше я был молодой и красивый, а теперь просто красивый». А выпадение волос он объяснял своей высокой скоростью — носился так, что волосы повыпадали.

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Правда, иногда острословие Гамулы выходило ему боком. Самая известная история — обвинение в расизме в 2014 году, когда Игорь Васильич тренировал «Ростов». Тренера спросили, собирается ли клуб подписывать Бенуа Ангбва.

«Слушай, у меня их и так шесть человек черных, — отвечал Гамула с фирменной подачей. — Ты хочешь мне еще седьмого? Я и так не знаю, куда от них деваться».

Разгорелся скандал — тренеру влепили 5 матчей дисквалификации, а с чернокожими игроками «Ростова» пришлось объясняться.

«Никогда во мне не было расизма! Я всех люблю! Ну да, пошутил. Хорошее настроение, первая победа, эмоции перли… Хотелось, чтоб радостно было не только мне, а всем вокруг. Говорил с воодушевлением. Старался. Возьми, да скажи: “У меня и так шесть черных”. А какие они — зеленые? Не пойму! Скажи я — “темнокожих”, забыли бы сразу. Как можно было не догадаться, что кто-то не понимает шутки? Тупость моя!».

Гамула никогда не был приспособленцем, потому, наверное, так и не поработал на топ-уровне. Несмотря на легкий и задорный характер, у Игоря Васильича были свои принципы и четкое отношение к жизни:

«О чем бы спросил Путина при встрече? Ни о чем. Я видел, как Газзаев ответил, мне достаточно. Лучше не разговаривать с ним, чем вот так. Владимир Владимирович спрашивает, а ему в ответ: “А я думаю так же, как вы”. Что это такое? Так что я бы ничего не спрашивал. Просто пожелал бы ему здоровья. Я и у Дворковича ничего не спрашивал. Я вообще стараюсь ни у кого ничего не спрашивать. Знаете, у нас в Ростове иногда администрация области играет. Некоторые люди подсовывают мяч то тому, то другому из больших чиновников. Мне это неинтересно. Хотя это дает свои плоды. Смотришь, кто-то уже при работе, а ты нет. Ну и ладно, бывает».

В последние годы Гамула работал в аналитическом отделе «Ростова». По его словам, зарплаты хватало, чтобы купить банку пива, не более. Но он все равно совестливо отдавался делу и вникал в новые футбольные фишки и скаутские программы.

«С удовольствием прочитал книгу “Эволюция Гвардиолы”, — рассказывал Гамула. — Я понял одно: ни хера не знаю».

Футбол всегда был страстью Гамулы, но нужно было и чем-то кормить семью, а в «Ростове» много зарабатывать не получалось. В последние годы жизни основным способом заработка Игоря Васильича стал ютуб, где он выполняет разнообразные челленджи в компании Феди Маслова из «Амкала».

«Приходится делать такие вещи, за которые стыдно. Я эти вещи не смотрю. Думаю: “Идиот старый, *** [блин]”. Потом я себя успокаиваю, что это работа. Говорю: “Федя, я тебя убью, *** [блин]”. Они меня специально одергивают, потом прихожу — все в восторге. Когда приезжаю на “Матч ТВ”, на “Матч Премьер”, говорят: “С вами интересно, эфир проходит, как за минуту”. Кто-то начинает бубнить, а я говорю то, что вижу и что есть. Не придумываю. Никогда ни к чему не готовлюсь. Может, эмоции у меня такие.

Ну да. 10 тысяч дают. На «Матч ТВ» большие деньги. Есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга. Кто я такой? На «Матч Премьер» разбираю ситуации, говорю, что есть. Получаю копейки. Тяжело в моем возрасте по два раза в неделю летать. Я не жалуюсь. Знаю, что честно зарабатываю на свой хлеб".

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B84KRZLIOnO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B84KRZLIOnO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B84KRZLIOnO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Fedor Maslov (@prostofed)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале 2021 Игорь Васильевич жаловался на здоровье после того, как его подставили. Некто Вадим Богомазов позвал его возглавить команду «Машук-КМВ», обещая большие инвестиции. Богомазов оказался мошенником, а покинувший «Ростов» Гамула остался без работы.

«Я сейчас не могу ни спать, ни есть — сильно перенервничал, в больницу даже попал от нервного срыва, — рассказывал Гамула Sport24. — Пришлось прокапаться, восстановиться. Ну сами понимаете, нельзя так людей обманывать. Планов много было разных. В общем, это огромный удар по моему здоровью, по жизни».

Игорь Гамула — парадокс российского футбола. Он никогда не был звездой, но влюбил в себя несколько поколений болельщиков. Гамула показал, что прожить классную жизнь в футболе можно без понтов и дешевой показухи. А главное наследие Гамулы — жизнелюбие, которым он заражал всех окружающих. Даже по ту сторону экрана.