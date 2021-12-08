«Раньше я был молодой и красивый, а теперь просто красивый». Не стало душевнейшего Игоря Гамулы
Лучший шутник в истории нашего футбола.
Лучший шутник в истории нашего футбола.
Скончался Игорь Гамула. В последние годы жизни он не тренировал на высоком уровне — работал в аналитическом отделе «Ростова», был старшим тренером молодежной команды. Каких-то невероятных достижений в качестве игрока у Гамулы тоже нет — разве что победа в Кубке СССР в 1981 году в составе ростовского СКА.
Но в этом и заключается феномен Игоря Васильевича. Своей душевностью, добротой и открытостью ко всему новому он заслужил любовь нескольких поколений футбольных болельщиков. Ветераны помнят его преданность Ростову и «Ростсельмашу», взрослые до сих пор кайфуют от нарезок с выступлениями тренера на пресс-конференциях, а дети узнают на улицах благодаря каналу на ютуб, где Гамула в 60 лет отжигал так, как молодым и не снилось.
Гамула попал в футбол во многом случайно. В детстве его приметил пионервожатый, который договорился с мамой Игоря и отвез его в Луганск. В интернате ему не понравилось, но позже прикипел. В интервью «Голу» Гамула рассказывал, что с той детской игрой на площадках сейчас не сравнится ничто.
«В наше время было по-другому: кусок хлеба с сахаром на целый день и во двор. Сейчас во дворах никого нет, никто не гуляет и не играет. Сидят в гаджетах с утра до ночи, не видя ничего.
Ему было важно чувствовать драйв и вкус жизни — потому в начале карьеры он отказался от приглашения в киевское “Динамо” от самого Валерия Лобановского, решил продолжить карьеру в скромном Луганске: “Решил, что лучше буду первым парнем на деревне, чем последним в городе”.
Затем был Ростов, где Гамула и провел большую часть карьеры. Если вы даже не застали эпоху советско-российского футбола конца XX века, то несколько историй от Гамулы передадут вам весь колорит.
«Не хочется говорить свое я, но я был талантливым футболистом, — рассказывал Гамула. — Если бы занимался футболом, то, наверное, вырос бы в большого футболиста и уехал в “Ювентус”, как Заваров. Но вот эта зараза [алкоголь] больше переманивала. Не сказать, чтобы увлекался с утра до ночи. Нет. Не было таких восстановлений, как сейчас. У нас восстановление — пиво, шампанское и все остальное».
Гамула в красках рассказывает про то, как футболисты гуляли в то время. Обычная история — поездка в Адлер перед отбоем, где Игорь вместе с другом Заваровым зависли с авиаконструкторами и стюардессами. Вернулись в свой отель, забравшись через балкон, а спаливший их тренер Герман Зонин заставлял ходить по деревянному полу — проверял, пьяные или нет.
Или вот еще история — как-то вечером перед матчем 6 игроков СКА, включая Гамулу, решили бахнуть коньяка.
«Из тех шестерых, кто поправлялся коньячком, на поле остаюсь я один, — вспоминал Гамула в интервью “Чемпионату”. — 90 минут шарашил туда-сюда. И ведь могли выиграть! Сашка Воробьев три момента не реализовал! И вроде так здорово дышалось, а ничего не могли сделать. В итоге проиграли 0:1. Казаченок забил обидный гол: ковырнул мяч еле-еле, а вратарь ошибся. Не должны были проигрывать. Хотелось на эйфории домой приехать, нас там половина Ростова ждала. Вбегаю в раздевалку: думаю, щас задам жару. А там никого. Открываю дверь в душевую. А там мне Витя Радаев сразу суёт в руки стакан шампанского — холодного-холодного! И я его хвать: “Ммм!” И передумал на парней ругаться. Потом ночью перед отъездом продолжили».
Всегда своим футболистам говорю: если б вы выпили столько, утонули бы! Хотя ответственность была большая. Я всегда переживал, чтобы не опоздать. Мы однажды с Заваровым проснулись — никак не поймём, где находимся. А вокруг ни такси, ничего… Стали искать, куда идти, на чем ехать. Смотрим — магазин «Спорттовары». Мысль сразу пришла, я же умный парень. Купил два мопеда по 180 рублей. «Верховина», как сейчас помню. Рядом «ЗиЛ» 130-й стоит. За 25 рублей водитель налил нам бензина, завёл. Завар боялся ехать, я его успокоил: «Садись, давай». Так и поехали — прямо на базу СКА".
Алкоголь был частью жизни Гамулы, пусть и далеко не самой важной. Он рассказывал, как строились эти взаимоотношения: «Если пить, то недельку, а потом трезвым ходить целый год».
«У нас раньше без алкоголя не было какого-то праздника, — рассказывал он. — Был один ресторан на город. Выиграли — пошли на радостях выпить. Я никогда не дурагонил, не быковал. Если понимал, что уже все, ложился спать. Чтобы позволять себе что-то вульгарное — у меня нет такого. Все красиво. Чтобы я упал и меня таскали — такого нет».
"Я не святой. Сегодня я нарушил, напился, забылся, но на тренировку и игры выходил, пахал, рыл землю, было тяжело, не подавал вида".
По окончании карьеры Гамула стал еще более медийным персонажем — его пресс-конференции и интервью в мгновение ока становились хитами. Игорь Васильевич непринужденно острил — тренируя середняка УПЛ, говорил, что два матча с киевским «Динамо» — это шесть очков. А после вылета из УПЛ на вопрос, где продолжит работать, с ухмылкой ответил — «Милан» интересуется. Свою речь Гамула обильно снабжал матерком или словами типа «млин». Позже стыдился этого, но ничего поделать не мог — эмоции."Можно, конечно, и без мата. Но с матом футболисты быстрее понимают. Я импульсивный и могу выругаться. Но я еще ни одного футболиста не оскорбил, не унизил, не обозвал. Я могу для связки слов употребить. Это чтобы объяснить, где правильно, а где нет.
Стараюсь не смотреть нарезки с собой в интернете. Мне так стыдно становится, честно. Особенно когда где-то перегибаю палку. Не держу себя, отдаю работе, ни о чем не думаю. Знаю, что здесь все свои. Я же потом прихожу на теорию, объясню, спрашиваю, нет ли обиды. Мне отвечают: «Нет, Васильич, какие обиды».
Еще одно потрясабщее качество Гамулы — уменее посмеяться над собой. Легендарной стала цитата «Раньше я был молодой и красивый, а теперь просто красивый». А выпадение волос он объяснял своей высокой скоростью — носился так, что волосы повыпадали.
Правда, иногда острословие Гамулы выходило ему боком. Самая известная история — обвинение в расизме в 2014 году, когда Игорь Васильич тренировал «Ростов». Тренера спросили, собирается ли клуб подписывать Бенуа Ангбва.
«Слушай, у меня их и так шесть человек черных, — отвечал Гамула с фирменной подачей. — Ты хочешь мне еще седьмого? Я и так не знаю, куда от них деваться».
Разгорелся скандал — тренеру влепили 5 матчей дисквалификации, а с чернокожими игроками «Ростова» пришлось объясняться.
«Никогда во мне не было расизма! Я всех люблю! Ну да, пошутил. Хорошее настроение, первая победа, эмоции перли… Хотелось, чтоб радостно было не только мне, а всем вокруг. Говорил с воодушевлением. Старался. Возьми, да скажи: “У меня и так шесть черных”. А какие они — зеленые? Не пойму! Скажи я — “темнокожих”, забыли бы сразу. Как можно было не догадаться, что кто-то не понимает шутки? Тупость моя!».
Гамула никогда не был приспособленцем, потому, наверное, так и не поработал на топ-уровне. Несмотря на легкий и задорный характер, у Игоря Васильича были свои принципы и четкое отношение к жизни:
«О чем бы спросил Путина при встрече? Ни о чем. Я видел, как Газзаев ответил, мне достаточно. Лучше не разговаривать с ним, чем вот так. Владимир Владимирович спрашивает, а ему в ответ: “А я думаю так же, как вы”. Что это такое? Так что я бы ничего не спрашивал. Просто пожелал бы ему здоровья. Я и у Дворковича ничего не спрашивал. Я вообще стараюсь ни у кого ничего не спрашивать. Знаете, у нас в Ростове иногда администрация области играет. Некоторые люди подсовывают мяч то тому, то другому из больших чиновников. Мне это неинтересно. Хотя это дает свои плоды. Смотришь, кто-то уже при работе, а ты нет. Ну и ладно, бывает».
В последние годы Гамула работал в аналитическом отделе «Ростова». По его словам, зарплаты хватало, чтобы купить банку пива, не более. Но он все равно совестливо отдавался делу и вникал в новые футбольные фишки и скаутские программы.
«С удовольствием прочитал книгу “Эволюция Гвардиолы”, — рассказывал Гамула. — Я понял одно: ни хера не знаю».
Футбол всегда был страстью Гамулы, но нужно было и чем-то кормить семью, а в «Ростове» много зарабатывать не получалось. В последние годы жизни основным способом заработка Игоря Васильича стал ютуб, где он выполняет разнообразные челленджи в компании Феди Маслова из «Амкала».
«Приходится делать такие вещи, за которые стыдно. Я эти вещи не смотрю. Думаю: “Идиот старый, *** [блин]”. Потом я себя успокаиваю, что это работа. Говорю: “Федя, я тебя убью, *** [блин]”. Они меня специально одергивают, потом прихожу — все в восторге. Когда приезжаю на “Матч ТВ”, на “Матч Премьер”, говорят: “С вами интересно, эфир проходит, как за минуту”. Кто-то начинает бубнить, а я говорю то, что вижу и что есть. Не придумываю. Никогда ни к чему не готовлюсь. Может, эмоции у меня такие.
Ну да. 10 тысяч дают. На «Матч ТВ» большие деньги. Есть Аршавин, есть Тихонов. А я шаромыга. Кто я такой? На «Матч Премьер» разбираю ситуации, говорю, что есть. Получаю копейки. Тяжело в моем возрасте по два раза в неделю летать. Я не жалуюсь. Знаю, что честно зарабатываю на свой хлеб".
В феврале 2021 Игорь Васильевич жаловался на здоровье после того, как его подставили. Некто Вадим Богомазов позвал его возглавить команду «Машук-КМВ», обещая большие инвестиции. Богомазов оказался мошенником, а покинувший «Ростов» Гамула остался без работы.
«Я сейчас не могу ни спать, ни есть — сильно перенервничал, в больницу даже попал от нервного срыва, — рассказывал Гамула Sport24. — Пришлось прокапаться, восстановиться. Ну сами понимаете, нельзя так людей обманывать. Планов много было разных. В общем, это огромный удар по моему здоровью, по жизни».
Игорь Гамула — парадокс российского футбола. Он никогда не был звездой, но влюбил в себя несколько поколений болельщиков. Гамула показал, что прожить классную жизнь в футболе можно без понтов и дешевой показухи. А главное наследие Гамулы — жизнелюбие, которым он заражал всех окружающих. Даже по ту сторону экрана.
«Я могу чуть-чуть погрустить только визуально. Кто-то может сказать: ты что-то не о том думаешь. Да, иногда что-то в голову залезает. Но впадать в депрессию зачем? Что случилось, уже назад не вернешь».