Арсен Захарян стал победителем премии «Первая пятерка»

Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов.

Всего Арсен набрал 445 баллов. Вторым по итогам голосования стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312). Третье место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). На четвёртой строчке расположился хавбек «Спартака» Наиль Умяров (160). Замкнул пятёрку полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).



Также на премию были номинированы Кирилл Боженов («Химки»), Владислав Карапузов («Тамбов» — «Ахмат»), Константин Марадишвили (ЦСКА — «Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив» — ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Сочи» — «Крылья Советов») и Данил Степанов («Ротор» — «Арсенал»).