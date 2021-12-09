Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Аталанта
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Брённбю
Футбол. Еврокубки
20:45
Лион
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал Сосьедад
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Монако
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
Спартак
Футбол. Еврокубки
20:45
Наполи
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:45
Антверпен
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Алашкерт
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:45
Гент
Флора
Футбол. Еврокубки
20:45
Партизан
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
20:45
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Заря Лг
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:45
ЧФР
Яблонец
Футбол. Еврокубки
20:45
АЗ
Раннерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Бетис
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Унион Б
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
23:00
ПАОК
Линколн
Футбол. Еврокубки
23:00
Витесс
Мура
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
Кайрат
Футбол. Еврокубки
23:00
Базель
Карабах
Футбол. Еврокубки
8.12
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
11
Футбол. Еврокубки
8.12
Вольфсбург
Лилль
13
Футбол. Еврокубки
8.12
Зальцбург
Севилья
10
Футбол. Еврокубки
8.12
Бенфика
Динамо К
20
Футбол. Еврокубки
8.12
Бавария
Барселона
30
Все события
Фоторепортажи
7Россия выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Арсен Захарян стал победителем премии «Первая пятерка»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятёрка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге.

Динамо
Уфа
Спартак
Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов.

Всего Арсен набрал 445 баллов. Вторым по итогам голосования стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312). Третье место занял форвард «Динамо» Константин Тюкавин (238). На четвёртой строчке расположился хавбек «Спартака» Наиль Умяров (160). Замкнул пятёрку полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).

Также на премию были номинированы Кирилл Боженов («Химки»), Владислав Карапузов («Тамбов» — «Ахмат»), Константин Марадишвили (ЦСКА — «Локомотив»), Максим Мухин («Локомотив» — ЦСКА), Данила Прохин («Сочи»), Данил Пруцев («Сочи» — «Крылья Советов») и Данил Степанов («Ротор» — «Арсенал»).

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь