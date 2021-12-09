Клуб РПЛ определился с будущим нападающего сборной Казахстана
Российский клуб «Крылья Советов» не рассчитывает на форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Российский клуб «Крылья Советов» не рассчитывает на форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Арендное соглашение Аймбетова в «Астане» завершено, однако «Крылья Советов» по-прежнему не рассматривают кандидатуру казахстанца. В ближайшее время стороны обсудят будущее игрока. Возможно, 26-летний нападающий вновь уйдет в аренду либо будет продан.
Аймбетов перешел в «Крылья Советов» в феврале этого года, но так и не сыграл за самарский клуб ни одного официального матча. Главный тренер российской команды Игорь Осинькин отказывался от комментариев по поводу трансфера Аймбетова, российские СМИ предполагают, что специалист изначально не рассчитывал и не нуждался в казахстанском игроке.
Напомним, что Аймбетов провел 14 матчей (6 голов) за «Астану» в прошедшем сезоне КПЛ. Также на его счету семь игр в Кубке страны (2 гола) и два матча в квалификации Лиги конференций (1 гол). Контракт нападающего с «Крыльями Советов» действует до июня 2023 года.