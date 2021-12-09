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17:33 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб РПЛ определился с будущим нападающего сборной Казахстана

Российский клуб «Крылья Советов» не рассчитывает на форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Крылья Советов
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Источник: Reuters

Арендное соглашение Аймбетова в «Астане» завершено, однако «Крылья Советов» по-прежнему не рассматривают кандидатуру казахстанца. В ближайшее время стороны обсудят будущее игрока. Возможно, 26-летний нападающий вновь уйдет в аренду либо будет продан.

Аймбетов перешел в «Крылья Советов» в феврале этого года, но так и не сыграл за самарский клуб ни одного официального матча. Главный тренер российской команды Игорь Осинькин отказывался от комментариев по поводу трансфера Аймбетова, российские СМИ предполагают, что специалист изначально не рассчитывал и не нуждался в казахстанском игроке.

Напомним, что Аймбетов провел 14 матчей (6 голов) за «Астану» в прошедшем сезоне КПЛ. Также на его счету семь игр в Кубке страны (2 гола) и два матча в квалификации Лиги конференций (1 гол). Контракт нападающего с «Крыльями Советов» действует до июня 2023 года.

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