Клуб РПЛ определился с будущим нападающего сборной Казахстана

Арендное соглашение Аймбетова в «Астане» завершено, однако «Крылья Советов» по-прежнему не рассматривают кандидатуру казахстанца. В ближайшее время стороны обсудят будущее игрока. Возможно, 26-летний нападающий вновь уйдет в аренду либо будет продан.

Аймбетов перешел в «Крылья Советов» в феврале этого года, но так и не сыграл за самарский клуб ни одного официального матча. Главный тренер российской команды Игорь Осинькин отказывался от комментариев по поводу трансфера Аймбетова, российские СМИ предполагают, что специалист изначально не рассчитывал и не нуждался в казахстанском игроке.