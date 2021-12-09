КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны на один матч

"Позавчера состоялось заседание комитета безопасности. Были заслушаны объяснения представителя ЦСКА. Рассматривали следующие аспекты: необеспечение безопасности на стадионе, использование зрителями пиротехники, скандирование ненормативной лексики. И один болельщик ЦСКА выбежал на поле, документы по нему ушли в суд. Рассматривали вопрос, который был указан в справке Премьер-Лиге, согласно справке, массово использовалась пиротехника в количестве 46 единиц. На входных группах на стадион у болельщиков не была изъята пиротехника, расстраивали вопрос по отключению камер. Сами камеры работали, но система видеозаписи была отключена. Точная причина не установлена. Мы знаем, что клуб обратился в МВД и ФСБ, чтобы было проведено расследование по этому поводу. ЦСКА проводит серьёзную работу, не сидят сложа руки. Ведётся расследование, думаю, клуб получит заключение.

Но необеспечение безопасности мы установили. Решение — запретить посещение зрителей на все секторы трибуны А на два домашних матча. Запрет в отношении одного домашнего матча 18 тура считается реальным, а второй матч — условная спортивная санкция. Штраф ЦСКА — 300 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона.



За пиротехнику — 125 тысяч, за скандирование оскорбительных выражений — 60 тысяч рублей. ЦСКА запрещён допуск зрителей на секторы трибуны А на один домашний матч условно.

Что касается выбегания болельщика, то клуб оштрафован на 50 тысяч«, — передаёт слова Григорьянца корреспондент “Чемпионата” Арина Лаврова.



Напомним, фанаты армейского клуба устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с петербуржцами. Этот перформанс не оценили сотрудники правоохранительных органов и заблокировали фанатов на трибуне “ВЭБ Арены” в Москве. Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД.