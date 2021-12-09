Глава КДК объяснил решение не отменять красную карточку Соболева

— Соболев был на заседании. «Спартак» обратился в КДК по отмене красной карточки. Мы направили документы в ЭСК, там вынесли заключение, что карточка показана правильно. У КДК не было основания отменять, сегодня рассмотрели красную и решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.



Крыховяк был удалён за нарушение правил. Было письмо от «Краснодара» об отмене карточки. ЭСК дала заключение, что карточка показана верно. Гжегож был по видеосвязи, пришли к заключению — не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.