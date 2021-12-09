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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава КДК объяснил решение не отменять красную карточку Соболева

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение не отменять красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Спартак
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Источник: РИА "Новости"
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Также Григорьянц заявил, что удалённый в прошлом туре полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк не получит дополнительную дисквалификацию.

— Соболев был на заседании. «Спартак» обратился в КДК по отмене красной карточки. Мы направили документы в ЭСК, там вынесли заключение, что карточка показана правильно. У КДК не было основания отменять, сегодня рассмотрели красную и решили не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической.

Крыховяк был удалён за нарушение правил. Было письмо от «Краснодара» об отмене карточки. ЭСК дала заключение, что карточка показана верно. Гжегож был по видеосвязи, пришли к заключению — не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, на 32-й минуте матча с «Ахматом» нападающий московского «Спартака» Александр Соболев нарушил правила против полузащитника грозненцев Игоря Коновалова, во время выноса мяча наступив шипами на ногу сопернику. Затем началась проверка от VAR на предмет удаления, после чего арбитр встречи Виталий Мешков сам пошёл смотреть повтор. В итоге Соболев получил красную карточку.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:1
Ахмат
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