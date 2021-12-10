«Динамо» станет самым популярным клубом России. Пока — на один день

Мнение*

Если вы посмеиваетесь над словосочетанием «зимний чемпион», то наверняка не болеете за «Динамо». Вам неведомо, что такое почти полвека без золотых медалей, что такое два десятка лет даже без намека на гонку за ними.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 18, 12.12.2021, 14:00 Динамо - Зенит -

Если же вы за бело-голубых, то особо и объяснять ничего не надо. Обыграть принципиального соперника «Зенит» в очном матче и уйти на долгий перерыв на первом месте — что может быть слаще? В XXI веке ничего подобного с динамовцами точно не происходило.

Нет, признаться, я до сих сомневаюсь, что молодая команда Шварца уже созрела для настоящей борьбы за золото с питерским гегемоном. Но ведь в одной встрече может произойти что угодно, верно? А зимой «Динамо» еще поработает на сборах, постарается приобрести пару мастеров, и чем черт не шутит…

Похоже, что за бело-голубых в воскресенье будет болеть почти вся страна. По крайней мере, об этом свидетельствуют опросы нейтральных Telegram-каналов. 70 процентов — за «Динамо», 10 — за «Зенит» (в первую очередь, понятно, его поклонники), остальные ушли от четкого ответа.

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И дело, предположу, не в особой любви к бело-голубым (откуда она у тех же спартаковцев?) или нелюбви к питерцам. А скорее в том, что всем хочется интриги. Так, например, в Германии поддерживают соперников «Баварии». «Зенит» три последних чемпионата выиграл довольно легко. До скучного. А народ жаждет огня и страсти, битвы до последнего тура.

И ее-то, похоже, может обеспечить только «Динамо». Как локально — победой в воскресенье, так и глобально — остальные преследователи Семака и Ко отстают минимум на 9 очков.

Да и в целом нынешняя команда Шварца симпатична многим. Выглядит бодро, действует в современном атакующем ключе, развивает собственную молодежь — Захаряна, Тюкавина, Грулева. Ушли в прошлое и скандалы, которые традиционно сотрясали клуб последние десятилетия, и непонятные трансферы.

В общем, с большим интересом ждем воскресного матча. Который покажет, снова «Зенит» в этом сезоне ждет легкая прогулка к золоту или все же дождемся интриги.

При этом в московском клубе, знаю, очень рассчитывают, что болельщики максимально выберут пущенную в продажу квоту билетов. Роспотребнадзор чуть отпустил вожжи, можно заполнить 70 процентов от вместимости стадиона и устроить по-настоящему футбольную атмосферу, как в доковидные времена, в которой играть командам будет одно удовольствие.

Тем более «Динамо» прилагает большие усилия, чтобы завсегдатаи оставались довольны походами на «ВТБ Арену», а впервые пришедшие с удовольствием потом делали бы это снова и снова. Развлекательная программа и на воскресенье готовится обширная, всех приглашают приезжать заранее.

Но главное — то, что произойдет на поле. Там будет важный матч. А для хозяев — суперважный. Такое зрелище пропускать нельзя.

Автор: Константин Алексеев