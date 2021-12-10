Игравший в «Локомотиве» легионер описал Россию фразой «от зимы меня тошнило»

«Я не хотел ехать в Россию. Первым, на что я обратил внимание, был снег», — рассказал Хенти. По словам футболиста, он был вынужден подписать контракт, потому что в переходе было задействовано много людей и замешано много денег.

Экс-футболист «Локомотива» признался, что в Москве не был счастлив. «Я постоянно болел. Я принимал антибиотики. От зимы меня тошнило, в Москве было слишком холодно», — такой фразой описал легионер пребывание в стране.

Хенти перешел в московский клуб в феврале 2016 года. Футболист провел 19 матчей и забил один мяч. Позже он сменил несколько европейских клубов. Сейчас Хенти выступает за словацкий «Слован».