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15:35 (мск), источник: Sports.Ru

Матч ЦСКА — «Арсенал» перенесен из-за погоды (Василий Конов)

Журналист Василий Конов сообщил, что матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал» перенесен из-за морозов в Москве.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 18, 11.12.2021, 16:30

ЦСКА-Арсенал Т-

«По моей информации, матч ЦСКА — “Арсенал” уже перенесен. Никаких замеров температуры завтра не будет, так как не будет игры — измеряют только если есть сомнения до последнего.

Решение принято после консультаций с клубами, с согласия обеих команд и после запроса прогноза погоды в Росгидромете. Решили не рисковать и подстраховаться. Действовали по аналогии с зимним матчем “Уфа” — “Урал” в Кубке.

Переносить на воскресенье было нельзя, так как там “Динамо” — “Зенит”, по сути, главное спортивное событие выходных, поэтому сразу двинули на игру. Ждем официального заявления лиги, клубов, но поход на футбол уже можно не планировать», — написал Конов в телеграм-канале.

Конов также прикрепил скан письма главы РПЛ Ашота Хачатурянца, адресованный гендиректору ЦСКА Роману Бабаеву в ответ на запрос. Там сказано, что во время матча ожидается температура −18 градусов, в связи с чем и принято решение о переносе.

Источник: телеграм-канал Василия Конова

Согласно регламенту, основания для отмены матча появляются, если температура воздуха опускается ниже −15 градусов.

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