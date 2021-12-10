Матч ЦСКА — «Арсенал» перенесен из-за погоды (Василий Конов)

«По моей информации, матч ЦСКА — “Арсенал” уже перенесен. Никаких замеров температуры завтра не будет, так как не будет игры — измеряют только если есть сомнения до последнего.



Решение принято после консультаций с клубами, с согласия обеих команд и после запроса прогноза погоды в Росгидромете. Решили не рисковать и подстраховаться. Действовали по аналогии с зимним матчем “Уфа” — “Урал” в Кубке.



Переносить на воскресенье было нельзя, так как там “Динамо” — “Зенит”, по сути, главное спортивное событие выходных, поэтому сразу двинули на игру. Ждем официального заявления лиги, клубов, но поход на футбол уже можно не планировать», — написал Конов в телеграм-канале.