Шварц высказался о возможной отмене матча с «Зенитом» из-за мороза
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможной отмене матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» из-за мороза.
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможной отмене матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» из-за мороза.
«Могут ли отменить матч из-за мороза? В прошлом году в кубке против “Спартака” тоже было морозно. Нас этим не удивить. Парни тренируется, проводят тренировку не свежем воздухе», — сказал Шварц.
Встреча «Динамо» с «Зенитом» состоится 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
После 17 туров РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.