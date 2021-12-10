Матч ЦСКА — «Арсенал» будет перенесен из-за правоохранительных органов

Истинная причина переноса — желание правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры 16-го тура с «Зенитом» (0:2). В частности, одна из претензий заключается в том, что стадион ЦСКА не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить на нем матчи нельзя.

Встреча ЦСКА — «Арсенал» запланирована на 11 декабря и должна начаться в 16.30 (мск). Игру планируется провести на домашнем стадионе красно-синих — «ВЭБ Арене».

Напомним, что после матча ЦСКА — «Зенит», на котором болельщики красно-синих использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа, часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.