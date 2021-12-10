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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Смородская: Слышала, что в апреле «Локо» переезжает в «Лужники», а стадион будут сносить

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что клуб планирует переезд на стадион «Лужники», а «РЖД Арену» будут сносить.

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Источник: РИА "Новости"

«Слышала, что “Локомотив” собирается переезжать в “Лужники”, а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех. Они никогда не наберут зрителей в “Лужниках”. Даже нынешний стадион не заполняется.

«РЖД-арена» — очень уютный футбольный стадион. Болельщикам скажут, что он устарел. Но я-то знаю, в каком отличном состоянии стадион: мы все бетонные конструкции заново укрепляли. Этот ещё простоит 50 лет. Цель — построить жилые дома, там шикарное поле, хороший дренаж. Какой-то кошмар, «маниловщина», — рассказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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