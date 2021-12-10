Смородская: Слышала, что в апреле «Локо» переезжает в «Лужники», а стадион будут сносить

«Слышала, что “Локомотив” собирается переезжать в “Лужники”, а стадион будут сносить. Эти планы никто не отменял. Собираются переезжать в апреле. Вижу это как трагическую ситуацию для всех. Они никогда не наберут зрителей в “Лужниках”. Даже нынешний стадион не заполняется.